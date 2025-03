Martin Exner byl položen dotaz

A je to podle vás tak, že se o Rusku nesmí říci nic dobrého? Ne že by mě teď něco napadlo, ale přijde mi, že vy jdete mnohdy dost do extrému a máte tendenci omezovat svobodu slova, a to i třeba tím, že zesměšňujete nebo urážíte lidi s jiným názorem - viz třeba vaší vládou jmenovaný Foltýn, ale uráže...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.