Senátor Hraba: Proč vypovědět Úmluvu o „lidských právech“?

Proč vypovědět evropskou Úmluvu o „lidských právech“? Dnes jsem se opět zúčastnil dalšího jednání kolegia expertů na posuzování rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva.

Dám dva příklady, které jsme dnes také řešili a které mě jen utvrzují v tom, že se z rádoby „boje za lidská práva“ stalo obyčejně peskování národních států.

ESLP po nás chce, abychom každého policistu po intenzivnějším zákroku považovali za sprostého podezřelého. Jsem rád, že jak Policejní prezidium, tak GIBS, se na rozdíl od ESLP k tomu staví naprosto správně a prošetřování zákroků probíhá jen (nikoliv hned automaticky) v případě podezření na porušení zákona. Pokud bychom se chovali tak, jak ESLP radí, vsadím se, že už by u policie nechtěl sloužit vůbec nikdo.

A dále klasická progresivní masírka, kterou nám sem ESLP neustále cpe: tlačí nás do toho, aby pohlaví šlo změnit pouhým zápisem na matrice. Bohužel mu v tomto sekunduje náš Ústavní soud, který zrušil ke konci letošního června fungující právní úpravu tranzicí. To bude třeba v novém volebním období Sněmovny napravit (teď už je to prakticky nemožné kvůli časové tísni před nadcházejícími volbami), abychom se nedostali do situace, kdy u nás budou zcela legálně rodit muži.

Dnešek mi zkrátka opět potvrdil, že nejlepší pro udržení normálního života bude, když se z drápů Evropského soudu pro „lidská práva“ co nejdříve vymaníme…

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



