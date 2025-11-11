Senátor Hraba: Progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí

12.11.2025 6:07 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k progresivismu.

Senátor Hraba: Progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí
Foto: XTV
Popisek: Zdeněk Hraba v XTV

Tak mi na sítích vyskočil kus rozhovoru s herečkou Sydney Sweeney. Jedna aktivistka ji tam zkoušela donutit k sebekritice za to, že si dovolila natočit reklamu na džíny s dvojsmyslem „good jeans/genes“ (dobré džíny/geny). Prý nekorektní. A ano, progresivisty to samozřejmě vytočilo.

K omluvě ji ale moderátorka nedohnala. A za to má Sweeney palec nahoru. Za odvahu. Za to, že se dokázala postavit progresivnímu mainstreamu a jednoduše říct, že je v pořádku vypadat dobře - a že je naprosto v pořádku být hrdý na svou bílou barvu kůže.

Tahle tichá, ale rostoucí odvaha mezi umělci ukazuje jediné: progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
