Senátor Hraba: Progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí

Tak mi na sítích vyskočil kus rozhovoru s herečkou Sydney Sweeney. Jedna aktivistka ji tam zkoušela donutit k sebekritice za to, že si dovolila natočit reklamu na džíny s dvojsmyslem „good jeans/genes“ (dobré džíny/geny). Prý nekorektní. A ano, progresivisty to samozřejmě vytočilo.
K omluvě ji ale moderátorka nedohnala. A za to má Sweeney palec nahoru. Za odvahu. Za to, že se dokázala postavit progresivnímu mainstreamu a jednoduše říct, že je v pořádku vypadat dobře - a že je naprosto v pořádku být hrdý na svou bílou barvu kůže.
Tahle tichá, ale rostoucí odvaha mezi umělci ukazuje jediné: progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV