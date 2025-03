Senátor Hraba: Zločin na dětech není „chyba“, to je odpornost

Budu naprosto upřímný a řeknu to tak, jak to cítím. Člověk, který sáhne na dítě a dopustí se na něm násilí - či dokonce sexuálního násilí - by měl v ideálním světě (při neexistenci trestu smrti) hnít do konce života ve vězení.

To, že bude mít zápis a práci s dětmi se bude muset vyhýbat obloukem, je tak ještě mírné řešení.

Proto podporuji celoživotní zápis v rejstříku bez možnosti rehabilitace. Zločin na dětech není „chyba“, to je odpornost, která člověka automaticky vyřazuje ze společenství slušných lidí.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky