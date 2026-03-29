Senátor Hraba: Změna financování fakt není konec demokracie

29.03.2026 22:01 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k změně financování České televize a Českého rozhlasu

Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Myslím si, že dobří manažeři musí umět efektivně hospodařit s takovým rozpočtem, jaký je jim k dispozici a schopnost adaptace je a hlavně bude klíčová nejen v oblasti médií. A pokud rozdělování peněz v televizi funguje na principu: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“, tak by jí ‚nová ekonomická politika‘ jen prospěla.

Nemyslím si totiž, že je nutné, aby televize vyráběla pořady v součtu za mnoho miliard korun. Některé pořady státní televize (protože Česká televize je zkrátka státní, když jí stát zřídil, i když má vzletné označení veřejnosprávní) dělat nemusí a soukromé televize ukazují, že se dají vyrobit levněji a kvalitněji.

A konec demokracie to opravdu není. Spíše jen konec onoho zmíněného principu.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

financování , média , Senát , Hrab

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Vadilo by vám zrušení koncesionářských poplatků?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Hraba: Změna financování fakt není konec demokracie

22:01 Senátor Hraba: Změna financování fakt není konec demokracie

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k změně financování České televize a Českého rozhlasu