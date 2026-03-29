Senátor Hraba: Změna financování fakt není konec demokracie

Myslím si, že dobří manažeři musí umět efektivně hospodařit s takovým rozpočtem, jaký je jim k dispozici a schopnost adaptace je a hlavně bude klíčová nejen v oblasti médií. A pokud rozdělování peněz v televizi funguje na principu: „Každý podle svých schopností, každému podle jeho potřeb“, tak by jí ‚nová ekonomická politika‘ jen prospěla.
Nemyslím si totiž, že je nutné, aby televize vyráběla pořady v součtu za mnoho miliard korun. Některé pořady státní televize (protože Česká televize je zkrátka státní, když jí stát zřídil, i když má vzletné označení veřejnosprávní) dělat nemusí a soukromé televize ukazují, že se dají vyrobit levněji a kvalitněji.
A konec demokracie to opravdu není. Spíše jen konec onoho zmíněného principu.
