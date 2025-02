Senátor Kantor: Ta starost o naše děti a dospělé není úplně na místě

Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové. Já jenom jsem chtěl k té vodě, ke kvalitě té vody, ohledně dusičnanů.

Za prvé si dovolím jenom říct, že si nepamatuji za svoji éru pediatra za těch 30 let, a asi to potvrdí kolegové, ostatní pediatři, tu methemoglobinémii, která se může u dětí objevovat, o které se psalo hodně v šedesátých, sedmdesátých, osmdesátých let. Jestli si vzpomenu, možná jeden, dva případy v rámci svojí soudní znalecké praxe. Jeden případ, jeden případ soudní znalecké praxe, a to byla voda ze studny a tak dál.

A potom druhá věc je, že bych se teď zastal jaksi hygieniků, protože provádí se pravidelné měření, ta čísla jsou, tak, jak říkal kolega Bednář, exaktní, provádí se pravidelná měření, monitoruje se to. V České republice si myslím, ne, si myslím, ale v podstatě mně teď říkali z úřadu – veřejného zdravotnictví, na ministerstvu zdravotnictví, tak mně říkali, že vlastně v podstatě to problém není, protože ta monitorace, tak, aby byla exaktní, probíhá. Pokud se někde nějaký problém objeví, a opravdu je to jenom ojediněle v nějakých mimořádných případech, tak se na to reaguje.

Ta starost o naše děti a o dospělé, opravdu pokud to nejsou zdroje nějaké soukromé ze studny, kde si to lidé nekontrolují sami, ale je to z veřejných zdrojů, tak není úplně na místě, aby se z toho dělal takový nějaký velký problém.

Děkuji.

