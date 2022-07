Senátor Kos: Co lidé, kteří topí uhlím? Na ně pomoc nepamatuje

reklama

Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Máme tady před sebou ten dlouho očekávaný zákon, ovšem z mého pohledu, možná i z pohledu občanů, kteří se na mě obracejí, jak ta podpora bude vypadat, jsme se v těch informacích neposunuli ani o kousek. Upřímně řečeno nezávidím panu ministrovi, který dostal tuto úlohu, velice nelehkou úlohu, jak vymyslet nějaký příspěvek pro občany na úhradu energií. To je možná první věc, u které bych se zastavil, protože slýcháme, že se jedná o jakýsi v počátcích sociální tarif, nyní úsporný tarif. Ale on to žádný tarif není. On je to jakýsi příspěvek na úhradu plateb za energie. Možná, že by bylo dobré používat i nějaký jiný termín, protože od úsporného tarifu občané očekávají, že bude vydán jakýsi nový tarif na energii, kde cena té energie bude nějaká jiná, oni že se v tom tarifu budou pohybovat.

Abych přešel pak do konkrétních věcí, v mém obvodě asi 80 % občanů bydlí v bytových domech. Proto očekávali a obraceli se na mě, zejména proto, jak ten zákon a ten příspěvek bude vypadat směrem k podpoře, k platbám za energii, dodávanou z centrálních zdrojů, protože tím jsou bytové domy v mém senátním obvodě zejména vytápěny. Zaplaťpánbůh musím říct, že se to teplo z centrálních zdrojů dostalo do tohoto zákona, dostalo se tam těsně před jednáním Poslanecké sněmovny, na jednání hospodářského výboru, kam ministerstvo průmyslu a obchodu doručilo své pozměňovací návrhy. Říkám, zaplaťpánbůh za to, protože do té doby vůbec teplo dodávané z centrálních zdrojů v rámci tohoto zákona, tohoto příspěvku, nebylo uvažované.

Abych byl tedy konkrétní, udělal jsem si takový modelový příklad právě toho jednoho bytu v tom bytovém domě, který spotřebovává cca teplo za 20 tisíc korun za rok a elektřinu za cca 10 tisíc korun za rok. Poprosil bych pana ministra, jestli by v tomto modelovém případě mi mohl odpovědět na to, jaký příspěvek bude právě na tyto náklady. Ta elektřina je samozřejmě v tom tarifu D02, teplo je z centrálního zdroje, cca 600 korun za GJ. Takže jestli by mi mohl odpovědět na to, jakým způsobem se ten příspěvek promítne na tyto náklady.

Pak bych měl v rámci tohoto svého prvního příspěvku ještě několik drobných dotazů.

Jednak pokud někdo má uveden byt jako sídlo firmy, víte, že je spousta drobných podnikatelů, kteří nemají provozovnu a uvádí byt jako sídlo firmy, ať jsou to různé poradenské služby a podobně, kde byt, ve kterém se normálně bydlí, jestli tento byt bude vyřazen z toho příspěvku.

A potom mám ještě druhou takovou, možná takový povzdech, že ten zákon nemyslí na ty, kteří topí uhlím, což je samozřejmě neekologické, nicméně je to pořád zdroj, který je využívaný, nakonec i tepelné elektrárny na tento zdroj zřejmě budou částečně přecházet, nebo nebude ukončena jejich činnost. Potom to považuji za možná ještě takový výstražnější případ, obrátil se na mě člověk, který zrušil plynové topení ve svém domě, začal topit ekologickými peletami. Jestli tohoto člověka, jestli ten bude zahrnut v té vyhlášce, resp. v tom vládním nařízení, do nějakého příspěvku na topení, protože vlastně projevil to, že se v uvozovkách odstřihl od plynu, našel si nějaký ekologický způsob vytápění ze zdejších zdrojů, způsob vytápění, který není úplně levný, a vlastně by byl úplně vyřazen z této podpory. Takže tolik... Děkuji vám za odpovědi.

