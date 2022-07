Senátor Kraus: Na konci června byl zůstatek na účtech zdravotních pojišťoven 58,5 mld

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené dámy a pánové. Slyšeli jste podrobné vysvětlení pana ministra o návrhu zákona, který je novelou čtyř zákonů. Jak bylo řečeno, nebudu opakovat všechny ty podrobnosti. Nicméně ze zpravodajské zprávy aspoň vytáhnu ty věci, které jsou naprosto nejdůležitější.

Původní záměr pouze snížit vyměřovací základ pro platbu za tzv. státní pojištěnce byl potom v legislativním procesu rozšířen ještě těmi jednak 3 pozměňovacími návrhy, jednak, a to hlavně a zásadně, zavedením popsaného valorizačního mechanismu. Výsledkem toho snížení vyměřovacího základu pro letošní rok je udržení stavu, který zde byl i v roce předešlém, tedy 2021, tedy platba za jednoho státního pojištěnce, kterých je mj. zhruba 6 milionů v ČR, zůstává ve výši 1850 korun, tak jak to bylo v roce 2021. Proto je na ty zbývající měsíce tohoto roku potřeba, tak jak bylo řečeno, matematickou úlohou tento vyměřovací základ snížit.

Další součástí novely tohoto prvního zákona je právě ten valorizační mechanismus, který, jak již bylo zmíněno, určuje nebo navyšuje ten základ z indexu nárůstu spotřebních cen, jednak z poloviny reálného nárůstu mezd. Není možné, pokud dojde k poklesu, ten základ snižovat, jinými slovy, zůstane na další rok, pokud by došlo k poklesu, ať už inflace cen, nebo poklesu mezd, není možné ten vyměřovací základ snižovat, je tady jistota pro zdravotní pojišťovny, potažmo poskytovatele, že dostanou přinejmenším to stejné co v minulém roce. Takže to jsou dvě zásadní změny v této první části.

Opravdu musím k tomu říci, na konci června tohoto roku je zůstatek na účtech zdravotních pojišťoven 58,5 mld. Ten první půlrok hospodařily pojišťovny s pozitivním hospodářským výsledkem 6,5 mld.

Další částí potom jsou změny v zákoně o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR a v zákoně o resortních oborových a podnikových zdravotních pojišťovnách. Cílem bylo jednak harmonizovat tyto dva zákony, aby principy plnění fondu prevence byly stejné pro všechny zdravotní pojišťovny, a hlavně, a to je důležité říci, že tyto fondy prevence mohou být naplňovány v daleko vyšší míře, než to bylo předtím, mohou být plněny až do výše 5 promile příjmů zdravotních pojišťoven, plus s využitím za dodržení jednak plnění fondu, teď mi to vypadlo, ne prevence, ale fondu... Rezervního. Já se omlouvám, fondu rezervního. Jednak za dodržení vyrovnaného hospodaření pojišťovny. Tam může být převedeno z fondů provozních z příplatků penále a pokut ještě dalších 5 promile. Jinými slovy, celý fond prevence může být naplněn až do výše 1 % z příjmů na zdravotní veřejné pojištění po přerozdělení. Takže pojišťovny dostávají možnost nejenom podporovat preventivní programy, ale ještě i některé vybrané, např. příplatky za speciální diety, příplatky diabetikům za vybavení atd.

Poslední novelizovaný zákon, nebo je to spíš přechodné ustanovení, které bude prodlouženo o jeden rok, zajišťuje pacientům, klientům, kteří mají zavedeny ortodontické fixační aparáty, skutečně to, aby byla tato terapie dokončena v té kategorii i přes 22 let, bezplatně, tedy ne zadarmo, ale bezplatně.

Takže to je zhruba charakteristika. Legislativní proces byl takový, že prvé čtení proběhlo 3. a 4. května 2022, druhé čtení 23. června, třetí čtení, právě proto, že ještě byly připravovány změny, proběhlo 20. července 2022. Senátní výbory, jednak výbor pro zdravotnictví, jednak výbor hospodářský, zemědělský a dopravy, projednaly tento návrh zákona včera, 26. 7. Usnesení obou výborů máte před sebou na stole. Návrhem je schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

