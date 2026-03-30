Senátor Linhart: Co bude příště, Den žerdi? Chaosu zdar, soudruzi!

Vypadá to, že máme v téhle zemi už opravdu všechno vyřešené.
Další rozpočet v minusu stovky miliard? Drahý a neefektivní stát? Drahé energie a paliva? To počká!
Hlavně že si Poslanecká sněmovna najde čas na zásadní věci. V listopadu jeli ani ne na půl plynu… V prosinci se nesešli vůbec.
A po novém roce, perla za perlou.
Tak třeba „Den české vlajky“.
Přesně tohle nás pálí nejvíc. Další den v kalendáři. Další symbolické gesto bez jakéhokoliv reálného dopadu. Asi aby Japonec i Slovák věděli, že jsme NÁROD či co.
Navíc to zvládnou napsat tak „precizně“, že člověk váhá, jestli to někdo vůbec četl či u toho zapojil hlavu – proč jen vlajka, když máme sedm státních symbolů? A proč „české“, když jde o státní vlajku? Co na to na Moravě a Slezsku?! Co bude příště, Den žerdi?
Senát projevil aspoň špetku soudnosti a vrátil to na zem (a jim do sněmovny) – připomínat symboly v rámci 28. září dává smysl.
Bez zbytečných exhibicí navíc.
Zatímco normální lidi řeší vysoké ceny, práci a fungování státu, nevymahatelnost práva !... atp. , část poslanců si hraje na velká gesta a vyrábí další „významné dny“ a další zhovadilosti.
Takže vzkaz do Sněmovny: méně podobných nápadů, méně teatrálnosti a víc práce, která má skutečný dopad.
Chaosu zdar, soudruzi!
