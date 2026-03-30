Senátor Linhart: Co bude příště, Den žerdi? Chaosu zdar, soudruzi!

31.03.2026 16:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Dni české vlajky.

Senátor Linhart: Co bude příště, Den žerdi? Chaosu zdar, soudruzi!
Foto: senat.cz
Popisek: Zbyněk Linhart

Vypadá to, že máme v téhle zemi už opravdu všechno vyřešené.

Další rozpočet v minusu stovky miliard? Drahý a neefektivní stát? Drahé energie a paliva? To počká! 

Hlavně že si Poslanecká sněmovna najde čas na zásadní věci. V listopadu jeli ani ne na půl plynu… V prosinci se nesešli vůbec.

A po novém roce, perla za perlou.

Tak třeba „Den české vlajky“.

Přesně tohle nás pálí nejvíc. Další den v kalendáři. Další symbolické gesto bez jakéhokoliv reálného dopadu. Asi aby Japonec i Slovák věděli, že jsme NÁROD či co.

Navíc to zvládnou napsat tak „precizně“, že člověk váhá, jestli to někdo vůbec četl či u toho zapojil hlavu – proč jen vlajka, když máme sedm státních symbolů? A proč „české“, když jde o státní vlajku? Co na to na Moravě a Slezsku?! Co bude příště, Den žerdi?

Senát projevil aspoň špetku soudnosti a vrátil to na zem (a jim do sněmovny) – připomínat symboly v rámci 28. září dává smysl.

Bez zbytečných exhibicí navíc.

Zatímco normální lidi řeší vysoké ceny, práci a fungování státu, nevymahatelnost práva !... atp. , část poslanců si hraje na velká gesta a vyrábí další „významné dny“ a další zhovadilosti.

Takže vzkaz do Sněmovny: méně podobných nápadů, méně teatrálnosti a víc práce, která má skutečný dopad.

Chaosu zdar, soudruzi! 

Ing. Zbyněk Linhart

  • BPP
  • senátor
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Linhart

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je nemístné prosazovat Den české vlajky?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
PhDr. Petr Sokol, Ph.D. byl položen dotaz

Visegrádská čtyřka

Dobrý den, pane Sokole, co si myslíte o V4? Má vůbec ještě nějaký význam?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátor Linhart: Co bude příště, Den žerdi? Chaosu zdar, soudruzi!

16:04 Senátor Linhart: Co bude příště, Den žerdi? Chaosu zdar, soudruzi!

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke Dni české vlajky.