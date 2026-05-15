„To není z Pavlovy hlavy.“ Konečná vidí cestu ke dvěma miliardářům

Paní poslankyně, spolu s kolegy ze Stačilo! jste opět začala jezdit mezi lidi po celé republice. Na co se Vás nejvíc ptají, co je aktuálně nejvíc trápí, zajímá…
Nejčastěji se mne lidé ptají na sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, konkrétně na akce, které proti němu plánujeme. Často také zaznívá zklamání z toho, že Babišova vláda není dostatečně rázná – ať už je to v zahraniční politice, kde pokračuje kurz vytyčený Petrem Fialou, anebo ve vztahu k pokračující drahotě. Ceny bydlení, energií, ale i základních potravin nadále zůstávají vysoké. Přes řadu předvolebních slibů se nikdo neodvážil ve Sněmovně navrhnout nulovou sazbu DPH u základních potravin, tak jak jsem to jako volební lídryně Stačilo! prosazovala já.
Máme za sebou oslavy 81 let od konce 2. světové války. Z některých míst už delší dobu zaznívá, že je tady snaha o určité přepisování historie. Cítíte to také tak?
Ano, ta snaha tady je. Začalo to před několika lety v Europarlamentu, když se tam prosadila rezoluce, která ze zahájení 2. světové války viní vedle nacistů i Sovětský svaz. To za prvé ignoruje fakt, že v Asii Japonsko zahájilo svoji agresi už v roce 1932 a že když došlo na ono dělení Polska, tak spojenci – tedy Francie a Velká Británie – vyhlásili válku jen nacistickému Německu, a nikoliv Sovětskému svazu, který si převážně zabral jen to, o co přišel v předchozí polsko-sovětské válce v roce 1921. Jednu věc chci zdůraznit: 8 z 10 zabitých nacistických vojáků padlo na východní frontě. Sovětský svaz hrál nezastupitelnou roli v porážce nacismu – ti, kteří šíří historickou lež, že Sověti válku zahájili, tak akorát chtějí zastřít fakt, že nebýt Sovětského svazu, tak tu všichni mluvíme německy. Myslím, že to byl maršál Žukov, kdo řekl: „Osvobodili jsme Evropu od fašismu, a to nám nikdy neodpustí.“
Jen připomenu, že pro zmiňovanou rezoluci hlasovali nejen europoslanci za ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL, Piráty, ale také ANO a SPD.
Když jsme u těch oslav, v médiích se objevila informace, že písecká radnice musela po upozornění policie sundat sovětskou vlajku, kterou vedení města vyvěsilo vedle americké jako díky za osvobození v roce 1945. Mohlo by se prý jednat o protiprávní jednání. Vedení města nechalo nakonec odstranit tedy vlajky obě… Jak toto celé komentovat?
Starosta Písku se zachoval zcela korektně. Kdyby se ve formě přílepku nepodařilo poslancům ODS a TOP 09 prosadit zákaz propagace komunismu, nemusely by se řešit podobné nesmysly. Celá kauza tak jde za lidmi jako věčný poslanec Benda. Člověk, který díky antikomunistickému zákonu zařídil, že si lidé bojí připomínat stát, který osvobodil tři čtvrtiny našeho území.
O chystaných sudetoněmeckých dnech v Brně už jsme v minulých rozhovorech mluvily. Co aktuálně říci na postoj vlády, kdy premiér Babiš prý nepovažuje sjezd za šťastný a nikdo z vlády se ho nezúčastní? A co říci na postoj opozice?
Andrej Babiš se vykrucuje a hraje mrtvého brouka. Kdyby vládě nechyběla odvaha, udělala by všechno pro to, aby konání dostaveníčka sudeťáků zakázala, nebo alespoň odsoudila. Jenže odvaha chybí, což jsme zjistili při pokračování netransparentní muniční iniciativy, když ustoupila americkému velvyslanci a potvrdila nákup stíhaček F-35 a ustupuje nyní i tlaku sudeťáků a jejich bavorských spojenců. Sněmovna si může odsuzovat, co chce – na reálném stavu věcí to nic nezmění. Teď nepotřebujeme další příval slov, ale reálné činy! Pan Posselt, kudy chodí, tak zpochybňuje Benešovy dekrety, tím pádem zpochybňuje celé poválečné uspořádání ve střední Evropě. Pražská kavárna žvaní o nějakém smíření se sudeťáky. Proč bychom se měli chtít smířit s lidmi, kteří zpochybňují výsledek 2. světové války?
Já se s nějakými Hitlerovými pohrobky smiřovat nehodlám. Kroky opozice ve Sněmovně mi jenom potvrdily to, co si myslím už delší čas. Opozice, tedy bývalá Fialova vláda, je jen skupina, co se nechala koupit a nadšeně tak svým západním pánům odkýve cokoliv. Dnes to jsou sudeťáci, zítra to bude zrušení dekretů prezidenta Beneše a pozítří? Kdo ví. Vláda svým chováním ukazuje, že si neuvědomuje nebezpečí – silně pochybuji o vlastenectví poslanců, co tam jen tak sedí a hlasují pro bezzubé rezoluce. 24. května v Brně se ukáže, kdo je skutečný vlastenec a bude tam s námi stát proti sudetoněmeckému revanšismu.
Vadí vám, když Petr Macinka říká o oponentech, že jsou ,,méněcenní" ?
Pojďme na další téma. „Ursula jde opět po motoristech,“ uvádíte na Facebooku. O co se jedná?
Evropská komise chce, aby každé auto starší deseti let muselo každý rok na technickou. Je to další příklad nesmyslné buzerace, kterou vymýšlí byrokraté z Bruselu, co nemají kontakt s realitou obyčejných lidí. Tvrdě to dopadne obzvláště na nás, Českou republiku, protože máme nejstarší vozový park v EU. A extrémně dopadne – pokud to bude schváleno – samozřejmě na ty nejchudší, protože obvykle nemají na to, aby si koupili nová auta.
Maďarsko má nového premiéra. Jak se Vám líbil jeho inaugurační projev? A co říci na to, že jeho první cesta povede prý do Varšavy, pak do Vídně a pak do Bruselu?
Z některých míst zaznívá, že Orbána v Evropě v určitém smyslu „zastoupí“ nový bulharský premiér. Vy sama jste napsala, že z něj ještě bude „Ursulu bolet hlava“. Co od něho v tomto smyslu očekávat?
Rumen Radev je vlastenec a jak víme, tak Brusel vlastence nemá rád. Chce rázně prosazovat národní zájmy svojí země v EU a taky silně kritizoval bulharské přijetí eura, protože vedlo ke zvýšení inflace. Co bude ale největší problém pro bruselské pány, tak je jeho pragmatická zahraniční politika. Radev opakovaně upozorňuje na to, že bez levných dodávek energií z Ruska se Evropa nemůže dále rozvíjet. A to je pravda, kterou odmítají ideologové v EU v čele s Ursulou uznat.
Na závěr zpátky k nám. Neshoda mezi vládou a prezidentem ohledně prezidentovy účasti na summitu NATO pokračuje. Ze strany prezidenta se dokonce mluví o možnosti kompetenční žaloby. Co na to říci a co říci na humbuk, který vyvolalo 15minutové zpoždění předsedy vlády na schůzku s prezidentem?
Petr Pavel je přiznaný volič Fialova projektu SPOLU a chová se podle toho. Ale nejen to. Každým svým krokem Pavel ukazuje, že nemá reálné politické zkušenosti. Nepochopil, že není už generálem, ale ústavním činitelem. Nemůže si vynucovat svoji přítomnost na zahraničních akcích – zahraniční pravomoci prezidenta jsou kontrasignovány, tj. jsou schvalovány vládou. A premiér není nějaký prezidentův podřízený. Pavel si nemůže vynucovat dochvilnost premiéra – politika je nepředvídatelná věc. Zpoždění se zkrátka běžně stávají. Musí se s nimi počítat. Musíme si ale uvědomit, že všechno to mediální divadlo, co prezident dělá, jak ze sebe dělá vůdce opozice, tak nic z toho není z jeho hlavy. Pavel je jen loutkou svého přítele po boku Koláře, který pro změnu jen vykonává to, co chtějí Pavlovi sponzoři – páni miliardáři Vohánka, Barta a spol.
