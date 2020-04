Senátor Linhart: Přeshraniční péče dodnes vlastně nefunguje

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já v zásadě podporuji návrh zákona o zvýšení plateb za státní pojištěnce včetně doprovodných usnesení, ale chtěl bych požádat a využít toho, že tady máme pana ministra, abych ho požádal o jednu věc, aby se zasadil v rámci financování o dostupnou zdravotní péči napříč celou republikou, tzn. nejen v Praze, nejen v aglomeracích, ale i v příhraničí. A to nejen akutní lůžkovou péči, ale i v dalších oborech, jako jsou praktici, stomatologové atd., protože situace je velmi nevyvážená. Myslím, že i ministerstvo má k tomu podklady a analýzy, například ze Šluknovska, jak jsme o tom mluvili. A ta situace není vůbec dobrá. Myslím si, že dlouhodobě je to neudržitelné. Říkám to i proto, že i po mnoha měsících, zhruba osm měsíců, kdy se podepsalo memorandum o spolupráci mezi ČR a Saskem v Dolní Poustevně, tak bohužel dodnes přeshraniční péče, která by pomohla v některých případech alespoň pomohla, dodnes vlastně nefunguje. A to nejen proto, že jsou uzavřené hranice, ale protože dodnes to nebylo vyřešeno.

Pak někteří pacienti, a to v poměrně velkém množství, to mají do nejbližší nemocnice 70 km, někdy je to přes pohoří, takže v zimě, i když letos žádná nebyla, v zimě nemají možnost se dostat k pořádné zdravotní péči. Takže o to bych chtěl požádat pana ministra. On situaci na Šluknovsku zná, ale ono to není jen Šluknovsko, je to Jesenicko a další. Takže bych ho chtěl opravdu požádat a vyzvat k tomu, aby se o tyto věci zasadil i v regionech, jako je právě příhraničí. Děkuji za pozornost.

