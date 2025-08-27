Senátor Linhart: Dostali jsme se do opačného extrému

Vážený pane předsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vážený pane místopředsedo.
Já mám jednu poznámku, kterou jsem tady chtěl říct, a jedno téma, které vlastně přímo nebo nepřímo řeší váš úřad. Je to tzv. nedovolená podpora, především tak, jak se uplatňuje ve vztahu k veřejným subjektům. Je to téma, které se vás jistě dotýká, účastníte se různých debat, formálně, neformálně, tak bych rád, kdybyste to reflektovali a také toto téma vznesli při debatě, kterou máte jistě s ministerstvy atd. Je to extrém, který v Čechách děláme velmi často.
My jsme tu nedovolenou veřejnou podporu před mnoha a mnoha lety docela podceňovali v těch podstatných projektech, ve velkých penězích, kdy šlo o velké peníze pro soukromé subjekty. A teď jsme se dostali do opačného extrému, tak, jak se nám často v Čechách stává, že tu nedovolenou veřejnou podporu uplatňujeme daleko více, až extrémně, především ve vztahu k veřejným subjektům, k veřejně podporovaným aktivitám.
Ministerští úředníci, ale nejenom na ministerstvech, vlastně dneska už i na krajích, se ohánějí veřejnou podporu a limity, které dávají do těch dotačních titulů, víc, než je zdrávo, i u částek, které jsou řádově statisíce a možná i několik málo milionů korun, nikoliv eur. Když se o tom bavím s kolegy hned za hranicemi, v Německu nebo v Polsku, tak vlastně ani nechápou, na co se jich vlastně ptám.
Čili chtěl jsem požádat o to v rámci těch neformálních debat, protože se velmi často ti úředníci odvolávají na ÚOHS, na váš úřad, že v podstatě potom při následných kontrolách, při kontrolách dotací, případně při kontrolách těch zakázek, ty výklady jsou z vaší strany velmi přísné. Chtěl bych se přimluvit za to, abyste při těch debatách zohledňovali tohle, zohledňovali to, že u malých dotačních titulů na veřejné aktivity, na veřejné subjekty ta přísnost z hlediska poskytovatele dotace je mimořádně přísná a zbytečně.
Na druhé straně máme i dodnes případy, kde jsou neveřejné podnikatelské aktivity dotovány ohromnými penězi. Samozřejmě velmi často je to i legalizované různými výjimkami, ale tam ta uplatnitelnost nedovolené veřejné podpory je relativně malá. Naopak v posledních letech je to u těch dotačních titulů veřejným subjektům přeháněno a právě i u těch malých dotačních titulů v řádu statisíců nebo jednotek milionů, a myslím si, že to neprospívá tomu, abychom mohli veřejně a dobře uplatňovat podporu jak ze strany státu nebo krajů, případně i obcí.
To bych chtěl požádat, kdyby v těch debatách, které jistě máte neformálních, abyste tuto problematiku nějak zohledňovali.
Děkuji.
