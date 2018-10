Senátor Malý: Senát schváli předlohu novely zákona o alkoholu na cyklostezkách

Po důkladné diskuzi dospěl výbor k závěru, že novelu zákona v předloženém znění schválí. Návrh bude dále v plénu projednávat Senát na své 18. schůzi 17. 10. 2018. „Navrženou toleranci alkoholu v krvi 0,5 ‰ považuji na základě statistik BESIPu za zcela bezpečnou, ještě s rezervou. Počet nehod zaviněných cyklisty stoupá až od 1‰,“ říká senátní zpravodajce zákona prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.

Novela by umožňovala cyklistům na cyklostezkách a silnicích III. požít před jízdou nebo během ní alkoholický nápoj s tím, že u nich obsah alkoholu v krvi nepřekročí 0,5 ‰. Dané množství odpovídá zhruba dvěma desetistupňovým pivům nebo dvěma decilitrům vína. Cyklista by zároveň nesměl přepravovat děti. Zákon by rovněž výrazně snížil pokuty za přestupek spočívající v nedodržení některé z výše uvedených podmínek. Maximální výše pokuty tu má u řidiče jednomístného jízdního kola činit 500 Kč, namísto současných 2 500 a 20 000 Kč.

