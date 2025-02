Senátor Navrátil: Na mimořádné situace zákon nemyslí, není tam nic o vyšší moci

Krásné dobré ráno, vážený pane ministře, vážený pane předsedo, milé dámy, vážení pánové.

Já bych tady chtěl přijít s pochvalou úpravy tohoto zákona. Já jsem s panem ministrem v poslední době intenzivně v kontaktu, protože řešíme nějaké konkrétní věci. To poděkování patří skutečně za tu úpravu, zvýšení těch limitů zakázek malého rozsahu, protože opravdu z praxe je to velmi důležité, nezbytné. Inflace roste, rostou samozřejmě náklady na stavby a velmi výrazně nás to z praxe blokovalo. Takže tato změna je velmi vítaná. Jsem za ni velmi rád a sluší za ni upřímně poděkovat.

Já jsem si nepřipravoval žádné pozměňovací návrhy, ale mám možná takhle v rozpravě dva takové drobné podněty, možná do příště k vyřešení, aby se další úpravou možná zapracovaly.

Já už jsem tady hovořil o tom, že v září letošního roku nás postihly v Moravskoslezském kraji dost významné povodně. My jsme v rámci toho, abychom rychle ty dopady té povodně odstranili, tak jsme reagovali. Samozřejmě máte ze zákona možnost krizového stavu, kde máte jakési možnosti a podmínky v rámci veřejných zakázek. Ale ve chvíli ukončení toho krizového stavu tyto podmínky končí.

Jsou určité záležitosti, oblasti, které potřebujete velice rychle opravit a dát do původního stavu, aby byly provozuschopné. Jsou to například mateřské základní školy, jsou to tělocvičny, jsou to veřejná sportoviště, je to například bazén, kde vlastně děti mají i ze zákona povinný plavecký výcvik. A ty děti to stejné, máte velký problém, nám třeba konkrétně v Opavě z 27 škol vlastně bylo 13 dost významně poškozeno. Školy se musely sušit a podobně a my jsme měli pramálo možností. Já jsem v té chvíli jednal jak s panem ministrem pro místní rozvoj, tak jsem také jednal s ÚOHS, zda jsou nějaké možnosti, nějaká výjimka něčeho, jak můžeme rychleji reagovat, abychom ty zakázky urychlili a mohli jsme rychle budovy opravit a děti co nejrychleji vrátit do školy.

Bohužel, zákon na to nemyslí, není tam žádný článek ohledně vyšší moci, a tak bych byl moc rád, kdyby se s tím do budoucna pracovalo. Nechci, aby se úplně otevřely nůžky, aby toho někdo zneužil. V žádném případě. Může tam být nějaká klauzule, která nás omezí časově i finančně, ale budeme mít jakési možnosti, nebudeme mít tak svázané ruce, abychom ty opravy co nejrychleji udělali. To by byl jeden velký požadavek.

Druhý požadavek ještě, který mám, a také z praxe bych chtěl, aby se s ním pracovalo, je problematika vlastně sčítání prací u zakázek. Máte na jedno IČO tři budovy. Vy si neuvědomíte nebo vám přijde něco, že na jednom baráku něco spravujete nebo uděláte nějakou část. Za chvíli musíte udělat nějakou druhou část. No, ejhle, zjistíte, že v rámci jednoho roku jste překročili jakési limity a jste ve velkém průšvihu. A teď se modlíte a čekáte, jestli si toho někdo všimne, nebo jakým způsobem to uděláte, hledáte cesty na hraně toho zákona, abyste ho nepřekročil, abyste neporušoval ten zákon, hledáte cesty, jak toto zrealizovat.

Ještě toto je druhá problematika, na kterou bych poprosil, protože pak se třeba dostanete do zakázky velkého rozsahu, potřebujete něco udělat rychle a vlastně jste někde v řádech měsíců, tři a více. Pokud se vám samozřejmě zhotovitel, který se přihlásil, neodvolá, ještě vám to neprotahuje.

To jsou dva moje podněty. A ještě jednou poděkování za úpravu zvýšení limitů. Děkuji.