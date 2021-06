Senátor Nytra: Chodec je ještě slabší. Jak chráníme chodce? Nijak

reklama

Děkuji ještě jednou, už asi dobrý večer. Pozměňovací návrh pana senátora Kosa určitě mění ty drakonické sankce, ale já jsem je tady neuváděl pouze jako jediný důvod. Také jsem je neuváděl v prvém sledu. Každopádně ty sankce, byť nižší, tam zůstávají. V té souvislosti mě velice zaujalo vystoupení pana senátora Beka, ale napadla mě v té souvislosti otázka. K čemu je pravidlo, které se nebude dodržovat, které se nebude kontrolovat, které se nebude vymáhat? K čemu takové pravidlo máme? K ničemu.

A ono tady totiž nehrozí peklo ze strany policie. Policii to může být v podstatě jedno. Já už jsem to zdůraznil. Tedy v případě, že by to zůstalo v tom znění, jak je to dneska, řešily by to dopravně správní činnosti. Uznávám, že v případě přijetí pozměňovacího návrhu pana senátora Kosa by to mohla řešit policie na místě.

Byly tady zmíněny silnice 1. třídy. Ano, dostal jsem e-mail od člověka, který každý den jezdí na kole do práce – a teď poslouchejte dobře – ze Zábřehu na Moravě do Mohelnice. Kdo trochu zná zeměpis, tak je to hlavní tah mezi Šumperkem a Mohelnicí a pak se rozjíždí na Hradec Králové nebo na Olomouc. 12,4 km, silnice 1. třídy. A my, co to tam trochu známe, víme, jak ta silnice vypadá. Tzn., netvrdím, že je tam 12,4 km plná čára, ale ve většině úseků bude.

Já jsem netvrdil, že se jedná o množství kilometrů, kdy nebude možné předjetí, ale z mé sobotní zkušenosti vyšší stovky kilometrů to jsou stoprocentně, kdy nebude. A bylo tady argumentováno silnicí 3,5 m, že se dvě auta neminou. Ale ony jsou jednosměrky v Praze v hodně případech. A to na těch 3,5 m prostě nedodržíte, tenhle odstup.

S tou Evropskou unií bych byl trochu opatrný, protože ve spoustě zemí to je sice zavedeno, ale je to tam jenom pláclé do předpisů, a nikdo to neměří, nikdo to nevyžaduje. Tam, kde se to vyžaduje, tak naopak – a bylo to tady zmíněno – jsou striktní pravidla pro cyklisty. Cyklista musí umožnit předjet, musí případně i sesednout z kola a umožnit předjetí. Je dán počet cyklistů, který může jet v řadě za sebou, což u nás nesmí jezdit ve dvou, ale jezdí, to je vedlejší.

I s těmi Spojenými státy bych byl opatrný, protože já rozumím tomu, že to tam tak funguje, ale ze statistik, které mám k dispozici, se po zavedení toho odstupu vůbec neprojevilo na dopravních nehodách. Asi tam byli řidiči vychováni už předtím. Pořád jsou tady zmiňováni, a to já neberu, cyklista je ten slabší. Chodec je ještě slabší. Jak chráníme chodce? Nijak.

A na závěr. Já mám totiž obavu i v případě, že schválíme pozměňovací návrh pana senátora Kose, že ti lumpové, kteří dneska bezohledně předjíždějí cyklisty, to budou dělat úplně stejně. A ti ohleduplní, těm je úplně jedno, že tam dneska ten metr a půl není a chovají se tak slušně. A naopak se mohou dostat do problémů, když bezpečně předjedou bezpečnou rychlostí, ale odstupem menším než 1,5 m, a dostanou sankci. Ať už tu velkou, anebo tu sníženou, kterou navrhuje pan senátor Kos.

Jenom jako perličku, dopravní podniky se potýkají s velkým nedostatkem pracovních sil. A obávám se, že řidičů dopravních podniků by se to mohlo dotknout velice brzo. Děkuji.

