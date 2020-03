Senátor Nytra: Nechci říct, že pan premiér nic nedělá, ale prostě to nemůže stihnout

reklama

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, školení bude pokračovat.

Dotknu se konkrétních věcí. Zaprvé chci upozornit na rozdíl mezi zřízením a aktivací krizového štábu. Ten rozdíl je naprosto zásadní. Vláda zřizuje krizový štáb, ústřední krizový štáb, v době míru, v době příprav. A v době krize nebo když ta krize hrozí, tak se aktivuje krizový štáb. Jinak to je oprava do všech usnesení, do všech návrhů usnesení. My tam máme, nesvolal, správně by mělo být neaktivoval ústřední krizový štáb. To má svůj význam, to zřízení, protože na tu práci v rámci toho krizového řízení se ti lidé dlouhodobě připravují. Připravují se odborníci, připravují se dopředu, jsou známi členové pracovních skupin. Pak dochází dokonce k porušení, protože tady je napsáno, v tom statutu, že ochranné pomůcky má zajišťovat ministerstvo zdravotnictví a zajišťuje je ministr vnitra, protože má kontakty v Číně. Dopředu jsou nachystané prostory, pan předseda o tom mluvil, stálo nás to desítky milionů korun, není to jenom o těch komunikačních prostředcích, ta pracoviště jsou vybavena většinou na 72 hodin, aby byla schopna přežít úplně odříznutá od světa. Jsou tlakově odolné, jsou odolné proti jaderné energii, jsou tam prostory pro ty jednotlivé pracovní skupiny atd. Ta pracoviště jsou připravená a využitá nebyla, nebo nemůžou být. To opravdu není nic proti panu Prymulovi.

Ti pracovníci mají nachystané dokumenty, mají nachystané systémy v počítačích, stačí lusknout a všechno se to rozjede. Bohužel, nestalo se. Mimochodem, ta pracoviště jsou vybavena i na ochranu utajovaných skutečností. Další důležitá věc. Nula. V improvizovaných podmínkách.

Ve statutu se změnila jedna věc. Už není dopředu, jak tady bylo zmiňováno, že předsedou je dopředu buď ministr vnitra, nebo ministr obrany, ale určuje ho předseda vlády. Ale štáb, ústřední krizový štáb jmenuje vláda. Trochu kompetenční problém. A bude ho jmenovat ad-hoc? Pro každou situaci? To je prostě nepředstavitelné. Ty další změny ve složení vlády, já nechci malovat čerta na zeď, ale co když tady vznikne nějaký jaderný problém? Dneska paní Drábová opravdu není členkou ústředního krizového štábu. Bude zasedat vláda, aby změnila tento statut a ona mohla být členkou ústředního krizového štábu až potom? Nebo by měla být součástí? Jenom taková nepatrná nebo možná bezvýznamná věc, byl vyškrtnut ředitel sekretariátu bezpečnostní rady státu. Ale dočtete se, že ústřední krizový štáb v podstatě podléhá bezpečnostní radě státu. A bezpečnostní rada státu potom navrhuje opatření vládě České republiky. Tady byl naprosto vyškrtnut, a nejenom v článku 4, ale i potom v článku 8, odstavec 6, písmeno d, opět tam byl vyškrtnut sekretariát bezpečnostní rady státu. Pro mě naprosto nepochopitelně. O vedoucím kanceláře prezidenta republiky, a nechci to personifikovat, už mluvil pan předseda Senátu. Opět špatně. Mě vyvstává několik otázek – kdo tedy zřizuje odborné pracovní skupiny? Pan Primula? Komu členové štábu nominují své zástupce? A kdy, v kterém čase? Možná na to je odpověď ta, že vláda aktivovala ústřední krizový štáb v neděli, dneska je středa a pochopil jsem, že dneska se poprvé sejde na nějakém prvním improvizovaném zasedání. A v pátek možná na řádném zasedání. Tak proč mají 120 minut na dostavení se, jak už o tom bylo řečeno? Přímo ve statutu je – operační centra, kterými se rozumí pracoviště Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany, zajišťují monitoring, informační podporu a odborné pracovní skupiny zabezpečují pro štáb zejména... a tak dále. Já neznám vybavení Ministerstva zdravotnictví, ale velice o tom pochybuji. Mohl bych mluvit o sekretariátu štábu. Je tady uvedeno, že se dělají prověrky dosažitelnosti v době míru. Jak to chcete dělat, když štáb je jmenován ad-hoc až už máme krizovou situaci v běhu? Mluví o tom článek 10. Členové štábu musí být dosažitelní, původně do 180, dnes do 120 minut. Já doufám, že žádný z náměstků ministra nebydlí v Ostravě, protože za 120 minut se to fakt stihnout nedá. A bude hůř na D1. Mají být organizovány prověrky, má být o tom informován ministr, předseda vlády. Já tedy nevím, o čem je informován, ale o prověrkách dosažitelnosti ústředního krizového štábu určitě ne. Bohužel musím potvrdit slova pana předsedy Senátu. Naprostý chaos, naprostá improvizace. Já tomu rozumím v době, kdy selžou běžné prostředky. Ale my tady jsme měli materii, která funguje 20 let. Krizové zákony byly schváleny na konci roku 2000. A od té doby byly xkrát prověřeny praxí. Přišla povodeň 2002, jinak to byla reakce na povodně1997. Vždycky to fungovalo. Já vůbec nezávidím odborníkům, kteří se k tomu dneska mají vyjadřovat. Já jsem s výjimkou prvního ostravského primátora zažil všechny ostravské primátory, včetně toho stávajícího. Zažil jsem všechny hejtmany, včetně toho stávajícího. Všichni měli ten dar poslouchat nás odborníky, nejenom mě, ale policistu, zdravotníky, a fungovat podle toho. Ne vždy jsme se shodli, někdy upřednostnili svůj pohled na věc, politika, pochopitelně. Ale vždycky jsme se dohodli a naše připomínky brali minimálně v potaz. Já nechci říct, že pan premiér nic nedělá, ale není v silách lidského člověka, i kdyby nespal a měl na den místo 24 48 hodin. To prostě nemůže stihnout, některé věci musí být pod jeho rozlišovací schopnost. On, i když to bylo myšleno jenom jako fór, on nemůže rozvážet roušky. On musí přijímat strategická rozhodnutí, a nejlépe podle připravených dokumentů, na kterých desítky, ne-li stovky lidí pracovalo, připravovalo se, mnoho měsíců dopředu. A teď se to všechno sfoukne a jede se improvizace od začátku.

Je to špatně, děkuji.

