Ministryně Černochová: Pane Babiši, kampaň už skončila

Pane Andreji Babiši, pokud jste si nevšiml, kampaň skončila. Zastavte ten svůj festival prolhaných a demagogických rétorických cvičení, které tolik škodí naší zemi a celé společnosti. V rozpočtu prý nejsou peníze, protože Černochová kupovala tanky.
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Anketa
Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?
Pane Babiši, Vy si nevzpomínáte, proč je kupovala? Protože Vy a Vaši ministři jste osm let na Ministerstvu obrany nedělali skoro nic. Nehorázným způsobem jste projídali dobu hojnosti, kdy se mohlo s modernizací armády zásadním způsobem pohnout, kdy se mohly plánovat a nakupovat věci, které naše armáda potřebuje k zajištění bezpečí naší země a občanů.
Vaše vystoupení na tiskové konferenci je ukázkové chucpe. Působilo na mě, že žijete ve zcela jiné bezpečnostní realitě, než celá Evropa, kde zuří největší konflikt od druhé světové války.
Černochová by nemusela nakupovat nová BVP, kdyby je dávno dojednal Stropnický nebo Metnar. Nemusela by prodlužovat smlouvu na Gripeny, kdyby dávno tito dva Vaši "experti" s odvahou ratlíka, poštěkávajícího za plotem, zajistili náhradu Gripenů po roce 2027. Černochová by nemusela v době, kdy všichni nakupují vojenskou techniku, řešit urychleně alespoň vyzbrojení tankového vojska a jeho další modernizaci.
Kdybyste se Vy za těch osm let chovali opravdu zodpovědně a kompetentně, navyšovali rozpočet na obranu rychleji, nehazardovali s bezpečností lidí handlem s komunisty, nemusela by to všechno Černochová za Vás odmakat.
Mgr. Jana Černochová
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV