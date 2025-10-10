Ministryně Černochová: Pane Babiši, kampaň už skončila

10.10.2025 19:05 | Monitoring

Reakce na kritiku předražených armádních nákupů, publikovaná na svém facebookovém profilu

Ministryně Černochová: Pane Babiši, kampaň už skončila
Foto: Interview ČT24
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Pane Andreji Babiši, pokud jste si nevšiml, kampaň skončila. Zastavte ten svůj festival prolhaných a demagogických rétorických cvičení, které tolik škodí naší zemi a celé společnosti. V rozpočtu prý nejsou peníze, protože Černochová kupovala tanky.

Anketa

Co by měla nová vláda udělat s Českou televizí?

70%
0%
3%
1%
25%
1%
hlasovalo: 5261 lidí

Pane Babiši, Vy si nevzpomínáte, proč je kupovala? Protože Vy a Vaši ministři jste osm let na Ministerstvu obrany nedělali skoro nic. Nehorázným způsobem jste projídali dobu hojnosti, kdy se mohlo s modernizací armády zásadním způsobem pohnout, kdy se mohly plánovat a nakupovat věci, které naše armáda potřebuje k zajištění bezpečí naší země a občanů.

Vaše vystoupení na tiskové konferenci je ukázkové chucpe. Působilo na mě, že žijete ve zcela jiné bezpečnostní realitě, než celá Evropa, kde zuří největší konflikt od druhé světové války.

Černochová by nemusela nakupovat nová BVP, kdyby je dávno dojednal Stropnický nebo Metnar. Nemusela by prodlužovat smlouvu na Gripeny, kdyby dávno tito dva Vaši "experti" s odvahou ratlíka, poštěkávajícího za plotem, zajistili náhradu Gripenů po roce 2027. Černochová by nemusela v době, kdy všichni nakupují vojenskou techniku, řešit urychleně alespoň vyzbrojení tankového vojska a jeho další modernizaci.

Kdybyste se Vy za těch osm let chovali opravdu zodpovědně a kompetentně, navyšovali rozpočet na obranu rychleji, nehazardovali s bezpečností lidí handlem s komunisty, nemusela by to všechno Černochová za Vás odmakat.

Mgr. Jana Černochová

  • ODS
  • ministryně obrany
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministryně Černochová: Už to pochopil i Andrej Babiš
Ministryně Černochová: Praha vždy hrála významnou roli v klíčových momentech. Jděte volit
Ministryně Černochová: Dva dny, dvě zprávy ze světa k českým volbám
Jana Černochová by chtěla Rusku ukázat sílu. Začala se chlubit gripeny

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

armáda , Babiš , Černochová , MO , ODS , technika

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je kritika nákupů pro armádu, realizovaných "pod taktovkou" ministryně Černochové, oprávněná?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Volby

Dobrý den, před volbami jste avizovali, že vaši členové volebních komisí si budou zapisovat výsledky v okrsku a že pak ty jejich výsledky porovnáte s oficiálními výsledky. Platí to? Uděláte to?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu Přátelství s výhodami má svá úskalíPřátelství s výhodami má svá úskalí

Diskuse obsahuje 5 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministryně Černochová: Pane Babiši, kampaň už skončila

19:05 Ministryně Černochová: Pane Babiši, kampaň už skončila

Reakce na kritiku předražených armádních nákupů, publikovaná na svém facebookovém profilu