Bartošek (KDU-ČSL): Budou Babišovým partnerům stačit funkce ve státní správě?

Dne 9. října roku 2017 byl Andrej Babiš obžalován za podvod s financováním Čapího hnízda. Dnes je o jeho vině již soudně rozhodnuto. Poslední soudní rozhodnutí se má týkat výše trestu. K tomu ale pravděpodobně nedojde, protože Andrej Babiš před spravedlností uteče díky poslanecké imunitě.
Pokud tedy většina poslanců odmítne hlasovat pro jeho vydání. Jaké ústupky bude muset nabídnout SPD a motoristům, aby pro jeho vydání ve sněmovně nehlasovali, zůstává otázkou. Budou jim stačit funkce ve státní správě? Nebo třeba hlava policejního prezidenta? Anebo něco jiného, mnohem zlověstnějšího?
Ing. Jan Bartošek
autor: PV