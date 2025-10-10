Bartošek (KDU-ČSL): Budou Babišovým partnerům stačit funkce ve státní správě?

10.10.2025 18:09

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k trestnímu stíhání Andreje Babiše

Foto: ČT24
Popisek: Jan Bartošek

Dne 9. října roku 2017 byl Andrej Babiš obžalován za podvod s financováním Čapího hnízda. Dnes je o jeho vině již soudně rozhodnuto. Poslední soudní rozhodnutí se má týkat výše trestu. K tomu ale pravděpodobně nedojde, protože Andrej Babiš před spravedlností uteče díky poslanecké imunitě.

Pokud tedy většina poslanců odmítne hlasovat pro jeho vydání. Jaké ústupky bude muset nabídnout SPD a motoristům, aby pro jeho vydání ve sněmovně nehlasovali, zůstává otázkou. Budou jim stačit funkce ve státní správě? Nebo třeba hlava policejního prezidenta? Anebo něco jiného, mnohem zlověstnějšího?

Ing. Jan Bartošek

  • KDU-ČSL
  • místopředseda PS PČR
