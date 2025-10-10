Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno

Investor Štefan Gabčo ml., který kandidoval za Motoristy ve volbách do Poslanecké sněmovny, brání Filipa Turka, který byl několikrát nařčen z podpory nacismu. „Obvinění, že Filip Turek je nacista, patří mezi mediálně nejvíce recyklované a opakovaně vyvrácené mýty české politické scény. Tato nálepka vznikla na základě několika zveličených nebo vytržených událostí, často překroucených médii s cílem diskreditovat nepohodlného politika, nikoli na základě jeho skutečného přesvědčení nebo činů,“ tvrdí Gabčo.
„Média i odpůrci často poukazovali na fotografie Filipa Turka se vztyčenou pravicí, údajně připomínající nacistický pozdrav, nebo vytržené fb komentáře z kontextu,“ upozorňuje Gabčo, že žádné přímé důkazy neexistují, protože je celá záležitost zcela vymyšlená a jde o cílenou mediální manipulaci.
Ani Policie ČR totiž neshledala, že by došlo k trestnému činu či propagaci nacismu. Stejně tak experti na extremismus upozorňují, že neexistuje jediný důkaz. „Naopak, jde o opakované provokace a černý humor, typické pro kontroverzní mladé lidi, nikoliv o projev skutečného extremismu,“ má jasno Gabčo.
Ten upozorňuje, že se Turka zastala dokonce Židovská obec v Praze. „Židovská obec v Praze podpořila Turka, přičemž Aaron Günsberger natočil videoprohlášení, ve kterém kritizuje vykonstruované pomluvy o jeho údajné nacistické orientaci a jasně deklaruje, že Filip Turek není neonacistou. Toto stanovisko podporují i Romové, kteří stojí za Turkem a odmítají jakákoliv obvinění z jeho extremistických sympatií,“ píše Gabčo.
Samotný Filip Turek také jednoznačně říká, že je proti nacismu a tyto nepodložené nálepky slouží pouze k jeho dehonestaci v médiích, nikoli ke skutečnému popisu jeho osobnosti nebo postojů.
Aby Gabčo upozornil na nesmyslnost obvinění proti Filipu Turkovi, přidal koláž z fotek, na kterých „hajlují“ i předsedové vládních stran včetně premiéra Petra Fialy.
Tuto koláž následně přesdílel i lékař a bývalý olympionik Lukáš Pollert. „Rozumíte těmto politikům?“ zeptal se.
autor: Jakub Makarovič