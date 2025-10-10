Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno

10.10.2025 15:55 | Monitoring

Čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek je svými oponenty opakovaně označován za extremistu a neonacistu, což údajně dokládají i fotografie, na kterých se zdviženou pravicí hajluje. Na sítích se ale nyní šíří koláž, podle které by nacisty museli být i Zdeněk Hřib (Piráti) nebo Vít Rakušan (STAN). Lidé tím upozorňují na absurdnost obvinění, že je Filip Turek neonacista.

Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno
Foto: Repro Facebook
Popisek: Koláž "hajlujících" vládních politiků

Investor Štefan Gabčo ml., který kandidoval za Motoristy ve volbách do Poslanecké sněmovny, brání Filipa Turka, který byl několikrát nařčen z podpory nacismu. „Obvinění, že Filip Turek je nacista, patří mezi mediálně nejvíce recyklované a opakovaně vyvrácené mýty české politické scény. Tato nálepka vznikla na základě několika zveličených nebo vytržených událostí, často překroucených médii s cílem diskreditovat nepohodlného politika, nikoli na základě jeho skutečného přesvědčení nebo činů,“ tvrdí Gabčo.

„Média i odpůrci často poukazovali na fotografie Filipa Turka se vztyčenou pravicí, údajně připomínající nacistický pozdrav, nebo vytržené fb komentáře z kontextu,“ upozorňuje Gabčo, že žádné přímé důkazy neexistují, protože je celá záležitost zcela vymyšlená a jde o cílenou mediální manipulaci.

Ani Policie ČR totiž neshledala, že by došlo k trestnému činu či propagaci nacismu. Stejně tak experti na extremismus upozorňují, že neexistuje jediný důkaz. „Naopak, jde o opakované provokace a černý humor, typické pro kontroverzní mladé lidi, nikoliv o projev skutečného extremismu,“ má jasno Gabčo.

Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ten upozorňuje, že se Turka zastala dokonce Židovská obec v Praze. „Židovská obec v Praze podpořila Turka, přičemž Aaron Günsberger natočil videoprohlášení, ve kterém kritizuje vykonstruované pomluvy o jeho údajné nacistické orientaci a jasně deklaruje, že Filip Turek není neonacistou. Toto stanovisko podporují i Romové, kteří stojí za Turkem a odmítají jakákoliv obvinění z jeho extremistických sympatií,“ píše Gabčo.

Samotný Filip Turek také jednoznačně říká, že je proti nacismu a tyto nepodložené nálepky slouží pouze k jeho dehonestaci v médiích, nikoli ke skutečnému popisu jeho osobnosti nebo postojů.

Aby Gabčo upozornil na nesmyslnost obvinění proti Filipu Turkovi, přidal koláž z fotek, na kterých „hajlují“ i předsedové vládních stran včetně premiéra Petra Fialy.

Tuto koláž následně přesdílel i lékař a bývalý olympionik Lukáš Pollert. „Rozumíte těmto politikům?“ zeptal se.

 

 

Psali jsme:

„Nesmí. Nesmí!“ Dominik Hašek se může zbláznit z Turka na zahraničí
Bude nářek. Turek vypustil, jak by to mělo být s Lipavského ministerstvem
Rvačka v baru: Filip Turek vyvázl, zato ochranka skončila v nemocnici
Turek ihned po volbách udeřil na Fialu: Omluvte se lidem za nálepkování

 

Zdroje:

https://t.co/mN3CdxBRDU

https://twitter.com/pollert11/status/1976581486271771001?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pollert , nacismus , Rakušan , Turek , motoristé , Hřib , Gabčo

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se stát Filip Turek ministrem zahraničí?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

Jan Lipavský byl položen dotaz

Jedno mi není stále jasné

Vy si myslíte, že se Rusko pustí do křížku s NATO? A je nebo není pro nás NATO dostatečnou zárukou bezpečnosti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Videotestování: rtěnka Clinique – červená, která sluší každé ženě

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Volnost, která neomrzí. Testujeme plenkové kalhotky HiPP pants velikosti 5 a 6

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno

15:55 Cílená mediální dehonestace Filipa Turka. Nyní vše vyvráceno

Čestný předseda Motoristů sobě Filip Turek je svými oponenty opakovaně označován za extremistu a neo…