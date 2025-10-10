Bartoš (Piráti): Nejde nám o kariéru, chceme věci opravdu měnit

Bartoš (Piráti): Nejde nám o kariéru, chceme věci opravdu měnit
Moje největší ambice je hned od začátku začít prosazovat konkrétní změny, které Zdeněk Hřib nastavil jako cíle. Máme připravené zákony v paragrafovém znění, chceme je hned předložit ve Sněmovně a začít na nich pracovat.

Nejde nám o kariéru ani o to být znovu zvoleni, chceme věci opravdu měnit, ať už jde o zákony, nebo o samotný způsob fungování Sněmovny. Jednou z nejdůležitějších věcí podle mě je změna jednacího řádu. Přichází spousta nových poslanců, mladých lidí, a já nechci, aby se další období neslo ve stejném duchu jako poslední.

Naším cílem je, aby Sněmovna byla efektivní, otevřená a fungovala pro lidi – a my jsme připraveni udělat první kroky hned, jak se otevřou dveře parlamentu.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

  Piráti
  poslanec
