Babiš dohodl vládní koalici. Takto bude vypadat

10.10.2025 19:15

Budoucí kabinet Andreje Babiše začíná nabývat konkrétnější podoby. Dohodnuto bylo, že nová vláda bude mít šestnáct členů, z toho hnutí ANO obsadí kromě postu premiéra osm křesel. Hnutí Motoristé sobě má získat čtyři ministerstva a SPD by mělo obsadit tři resorty. Právě SPD by navíc mohlo podle aktuálních informací získat i funkci předsedy Poslanecké sněmovny.

Foto: Repro: YouTube
Popisek: Andrej Babiš po jednání s prezidentem Petrem Pavlem (09.10.2025)

Podle informací České televize zatím nebyla oznámena konkrétní jména budoucích ministrů.

Motoristé sobě by podle dohody měli převzít ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a také nově vznikající ministerstvo sportu a prevence.

SPD by mělo vést ministerstva obrany, zemědělství a dopravy.

Zbylé resorty si ponechá hnutí ANO, včetně ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva financí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, spravedlnosti, dále ministerstva pro místní rozvoj a vnitro.

Právě vnitro bylo původně v hledáčku SPD, ale kvůli kontroverzním výrokům Tomia Okamury o možném odvolání policejního prezidenta tato strana o post přišla.

Sestavením vlády má být podle očekávání pověřen Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel už ve čtvrtek vyzval, aby předem představil priority a návrh na rozdělení resortů.

Lídři stran budou v jednáních pokračovat i příští týden, tentokrát už nad programovými prioritami.

Ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny je svolána na 3. listopadu. Do té doby vláda oficiálně vzniknout nemůže, protože o důvěru může požádat až po jejím zasedání.

autor: Natálie Brožovská

