Babiš dohodl vládní koalici. Takto bude vypadat

Podle informací České televize zatím nebyla oznámena konkrétní jména budoucích ministrů.
Motoristé sobě by podle dohody měli převzít ministerstva zahraničí, kultury, životního prostředí a také nově vznikající ministerstvo sportu a prevence.
SPD by mělo vést ministerstva obrany, zemědělství a dopravy.
Zbylé resorty si ponechá hnutí ANO, včetně ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva financí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, školství, spravedlnosti, dále ministerstva pro místní rozvoj a vnitro.
Právě vnitro bylo původně v hledáčku SPD, ale kvůli kontroverzním výrokům Tomia Okamury o možném odvolání policejního prezidenta tato strana o post přišla.
Sestavením vlády má být podle očekávání pověřen Andrej Babiš, kterého prezident Petr Pavel už ve čtvrtek vyzval, aby předem představil priority a návrh na rozdělení resortů.
Lídři stran budou v jednáních pokračovat i příští týden, tentokrát už nad programovými prioritami.
Ustavující schůze nové Poslanecké sněmovny je svolána na 3. listopadu. Do té doby vláda oficiálně vzniknout nemůže, protože o důvěru může požádat až po jejím zasedání.
autor: Natálie Brožovská