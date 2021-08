Senátor Šilar: Někdy je i vidět, jak se za jednotlivé zákony velmi intenzivně lobbuje

reklama

Dobré poledne, kolegové, kolegyni, pane předsedající, pane ministře a vicepremiére vlády.

Zpravodajskou zprávu mám na 5 stránkách, kterou jsem předkládal ve výboru. Pan vicepremiér udělal zkratku a vlastně se ve svém zdůvodnění dostal už na projednávání těch jednotlivých výborů a jejich výsledků. To znamená usnesení. Já bych chtěl říci, předložil bych spíše v rámci zpravodajské zprávy, zdůraznil znovu důležitost tohoto zákona. Bylo to dlouhé období, ve kterém se to projednávalo. Já sám se o tuto problematiku velmi intenzivně zajímám, takže jsem běžel krátkou část i s tím projednáváním ve sněmovně, a to jsem ještě nevěděl, že budu zpravodajem hospodářského výboru. Takže jsme některé věci měli jaksi z první ruky z té Poslanecké sněmovny.

A skutečně došlo tam k velkému zkratu, že sněmovna v tomto období, a já si myslím, že už to bylo u více zákonů a možná ještě bude, nebo doufám, že už tedy sněmovna nic do těch voleb neprojedná, protože všechny ty výsledky z té jejich dílny byly bohužel touto skutečností poznamenány. A bylo to poznamenáno politizací, velkým křečím a někdy i je vidět, jak se za jednotlivé zákony velmi intenzivně lobbuje. Přesto ten zákon je nesmírně důležitý. Tady bylo ještě řečeno, dostali jsme i mnoho podpůrných stanovisek, takže jste si mohli přečíst stanovisko hospodářské komory. Pro nás, pro bývalé nebo současné starosty, nesmírně důležité stanovisko Svazu měst a obcí, které také tento zákon doporučuje. A upozorňují na to, že nepřijetí této normy by znamenalo velké problémy, především v českém teplárenství.

Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4552 lidí

Že by byly velké problémy s podporou teplárenských zdrojů, které jsou především určeny pro naše města a obce, že by s tím byl problém. Z toho důvodu bych chtěl říci, že tento zákon je, prosím vás, velmi důležité přijmout. A z tohoto pohledu myslím probíhala i diskuse nejen na našem výboru, ale především na našem podvýboru pro energetiku, kde jsme měli možnost se seznámit dopodrobna už s některými pozměňovacími návrhy a hlavně s odbornými stanovisky všech zájmových skupin. A totéž probíhalo na ústavně-právním výboru, jak jsem byl také krátce přítomen, ale i na komisi pro... Teď nevím přesný název.

Zkrátka, diskutovalo se hodně. A já si myslím, že jsme si tu diskusi trošku odbyli, snad, doufám, dopředu k dnešku, že dneska už všechny problémy byly před tím naším plénem vydiskutovány. Takže bych se přímo vrátil k jednání našeho výboru, s tím, že bych chtěl říci, že nebyl přijat žádný návrh ani v jednom z výborů. Ani nevím, jestli to tady zazní, ale pochybuji, aby tento zákon byl přijat ve znění z Poslanecké sněmovny. Ale naopak tam byly právě přijaty pozměňovací návrhy, které byly, pokud možno, za to jsem rád předkladateli a pracovníkům ministerstva, že jsme mohli tyto pozměňovací návrhy velice pečlivě prodiskutovat. Protože se na to musíme dívat i optikou toho, že jakékoli změny tady přijmeme, musí být potom přijatelné i pro politické složení sněmovny. Potom v podstatě máme jenom jeden pokus v září, kdy tento zákon může být potom projednán a eventuálně schválen.

Zamítnutí tohoto zákona by byla opravdu obrovská chyba a měla by velké důsledky i v našem hospodářství. Nebudu říkat, čí je to vina nebo kdo za to může a proč se tak stalo, protože to tak je a už jsme na to za tu dobu v politice zvyklí. Omezím se dál na to, že máte před sebou usnesení č. 137/01, to je usnesení hospodářských výborů a všech jejich usnesení, která jsme tam projednali. S tím, že bych potom reagoval v podrobné diskusi, která předpokládám, že bude, že bych se potom jako zpravodaj i vyjádřil k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům. Anebo možná i v rozpravě, teď budu reagovat spíše na vaše případné diskusní návrhy. Nemá cenu, abych to teď dopředu tady celé vysvětloval.

Čili soustředím se na to, abychom tady věc řádně projednali. A velmi vás žádám o věcnost, abychom nepředváděli to, co jsme zvyklí teď bohužel v druhé části našeho parlamentu ve sněmovně. Prosím vás o věcnost projednání, abychom se vždycky vraceli k podstatě tohoto nesmírně důležitého zákona.

Děkuji.

Ing. Petr Šilar KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Šilar (KDU-ČSL): Za letošní změnu času na letní může vir Senátor Šilar: Proč chodí dvě kontroly, když kontrolují úplně totéž? Senátor Šilar: Hlavní důvod kompenzace je, aby se vyčíslila škoda Senátor Šilar: Situace vyžaduje celkový mentální posun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.