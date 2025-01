Senátor Šlachta: Branná výchova by se měla vrátit do škol. Vláda opět zaspala

V tomto směru se jasně vyjádřil senátor, předseda hnutí Přísaha a bývalý elitní policista Robert Šlachta. Podle něj je znovuzavedení branné výchovy nezbytné nejen pro přípravu na krizové situace, ale také pro posílení praktických znalostí a dovedností mladých lidí.

Chybí nám základní dovednosti

„Jsem absolutně pro znovuzavedení branné výchovy. Střelba, orientace podle mapy, první pomoc, reakce na živelné katastrofy – to jsou základní dovednosti, které dnešním dětem zoufale chybí,“ uvedl Šlachta. Podle něj se současná generace často spoléhá na technologie a ztrácí schopnost samostatně řešit praktické problémy. „Bez mobilu netrefí ani na nákup do Billy,“ dodává s nadsázkou.

Šlachta také připomněl, že branná výchova nebyla jen o přípravě na válečný konflikt, ale především o zajištění základní bezpečnosti a orientaci v krizových situacích. „V situaci, kdy čelíme nejen válečným konfliktům v Evropě, ale i rizikům spojeným s živelními katastrofami, je branná výchova pro přežití klíčová,“ zdůrazňuje.

Vláda opět selhala

Senátor zároveň kritizuje současnou vládu za nečinnost a zpoždění v otázce vzdělávání populace na krizové situace. „Opatření na výuku dospělých měla být zavedena už dávno. K tomu, co navrhuje vláda nyní, jsme měli přistoupit hned po útoku na Filosofické fakultě v Praze. Tehdy to měl být jasný signál, že musíme posílit bezpečnostní povědomí lidí,“ říká Šlachta.

Podle něj vláda dlouhodobě přehlíží potřebu preventivních opatření a spoléhá na to, že se situace „nějak vyřeší“. „Jejich recept na to, jak lidi lépe připravit na krizové situace nebo válku, je jen polovičaté řešení. Potřebujeme koncepční přístup – začít u dětí ve školách a nabídnout praktickou výuku i dospělým,“ dodává.

Praktické dovednosti jako investice do budoucnosti

Branná výchova by podle Šlachty neměla být pojímána jako přežitek minulosti, ale jako moderní přístup k posílení odolnosti společnosti. „Zavedení branné výchovy by nemělo být vnímáno jako návrat k něčemu zastaralému, ale jako investice do budoucnosti. Pokud mladým lidem nabídneme kvalitní základy a praktické dovednosti, pomůže jim to nejen v krizích, ale i v běžném životě,“ uzavírá Šlachta.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky