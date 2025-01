Senátor Šlachta: Musím vládu pochválit. Za Bradáčovou

Poslední dny překvapuji i sám sebe!

Už po druhé musím vládu za něco pochválit. Včera to bylo za nominaci Lenky Bradáčové do pozice nejvyšší stání zástupkyně a dneska, to je za to, že chce vláda konečně zlepšit připravenost lidí na zhoršenou bezpečností situaci.

Hnutí Přísaha dlouhodobě prosazuje znovuzavedení branné výchovy do škol.

Současná bezpečnostní situace v Evropě nás každý den přesvědčuje o tom, jak moc potřebujeme být připraveni na různé scénáře. Od povodní po útoky na měkké cíle.

Bohužel vláda nerozumí, jak důležité je mít odolné a připravené občany, a proto chtějí jenom posílit přípravu budoucích učitelů na vysokých školách. Ti mají potom připravit děti na to, kde se schovat, jak ošetřit ránu i jak čelit hrozbám.

To je málo. Ale aspoň konečně vláda udělala krok správným směrem, po příštích volbách bude potřeba na tom pořádně zapracovat.

Mgr. Róbert Šlachta PŘÍSAHA Roberta Šlachty



