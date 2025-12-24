Senátor Smoljak: Nastupující moc chce zakroutit médiím veřejné služby krkem

Debata o způsobu financování veřejné služby ve Fokusu na ČT 24 potvrdila staré známé mantinely.
Zástupci nově nastupující moci prostě chtějí zakroutit médiím veřejné služby krk a liší se jen argumentační hbitostí a obratností.
Matěj Gregor z Motoristů patří k těm obratnějším. Ale argument, že koalice před volbami slíbila, že nebude zvyšovat poplatky, je čirá lež.
Udržitelné financování média veřejné služby jsme měli dokonce v programovém prohlášení vlády!
