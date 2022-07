Senátor Štěpánek: My jsme demokratický stát. Demokracie je vláda lidu

reklama

Děkuji, pane předsedající, milé dámy, vážení pánové. Přistupujeme před vás s panem místopředsedou Oberfalzerem s žádostí, abyste nám postoupili tento návrh zákona. Začal bych definicí. Definicí, co je to demokracie. My jsme demokratický stát. Demokracie je vláda lidu. O výkonu moci rozhoduje mínění většiny, nejčastěji volbou. Znamená to tedy, že by ta volba měla skutečně představovat, nebo ten výsledek volby, to, co si ta většina představuje, co si přeje. Bohužel nejméně to dopadá právě ve volbě o volbách do zastupitelstev měst a obcí, kdy se velmi často setkáváme s tím, že, nebo resp. kandidát, který dostal například 300 hlasů, se nedostane, a se 150 se dostane.

Příklad naší obce. Ze 7. místa v celkovém pořadí se kandidát nedostal, z 23. místa ano. Toto vysvětlete občanům, aby věřili volebnímu systému. To se prostě vysvětlit nedá.

Proto jsem s panem Oberfalzerem přišel za odborníky, aby nám pomohli toto změnit. Měl jsem takový naivní nápad, že bychom prakticky navrhli, aby se přidělovaly mandáty podle většinového systému tak, že se určí pořadí absolutního získání počtu hlasů kandidátům, pak se udělá čára, pod tím číslem, kolik je zastupitelů, a mandáty budou přiděleny. Bohužel to narazilo na to, že by ve velké části měst a obcí byly tzv. jednobarevné vlády. To není úplně žádoucí. Proto jsme se spojili, řekl bych, s předními odborníky, kteří se zabývají právě volebním právem. To je již zmíněný docent Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouckého, za spolupráci s profesorem Vintrem jsme uspořádali takové sezení již loni v září v Poslanecké sněmovně, kde jsme si vysvětlovali naše nápady. Řekl bych, že vznikl velice unikátní a velice spravedlivý model, který nastavuje proměnlivě smíšený model, kdy se volí buď většinově, nebo poměrně, ale podle vůle voličů v daných městech a obcích.

Předpokládá se, že většinovým způsobem budou přidělovány mandáty především v malých obcích, příp. menších městech. Ten poměrný systém bude i nadále ve větších městech, kde se spíše volí strany.

Další věc, kdy jsme už postoupili s nějakým návrhem, tak jsme to předali nebo konzultovali jsme to s ministerstvem vnitra, kde pan náměstek Vokáč se toho velmi dobře ujal. Prakticky to paragrafové znění, které máte k dispozici, vzniklo na ministerstvu vnitra i za spolupráce statistického úřadu, aby všechno, co navrhujeme, mělo hlavu a patu a bylo realizovatelné.

Za velké pozitivum vidím i to, že dnes je velice složité, aby jedinec, který má chuť pro tu obec, pro to město pracovat, prakticky když jde sám do voleb, nemá téměř žádnou šanci získat mandát.

V tomto volebním systému to umožňuje osobnostem, jedincům samostatně kandidovat, aniž by získávali nevýhodu právě toho přepočtu v té prvé řadě na ty volební strany. Protože každý jednotlivý kandidát je v současné době volební stranou. Takže toto vidím jako velmi pozitivní, stejně tak jako již zmíněné doplňující volby, které dnes nejsou možné, které bych řekl, že jsou žádoucí.

Jak bylo již naznačeno, požádali bychom, aby na projednání tohoto návrhu byla prodloužena lhůta na 60 dní, abychom mohli uspořádat seminář. Jsme připraveni jít, byť nejsme členy, do těch přikázaných výborů přijít a vysvětlovat. Zároveň tedy ten seminář bychom uspořádali před dalším jednáním Senátu, abychom mohli přizvat i odborníky, zmíněného pana docenta Lebedu, příp. profesora Vintra a pana náměstka Vokáče.

Moc vás žádám, abychom mohli napravit, řekněme, tu ne úplně komfortní uspořádání nebo rozdělování mandátů, abychom skutečně tu vůli voliče ve volbách do zastupitelstev obcí posílili. Prosím vás o podporu tohoto návrhu.

Psali jsme: Senátorka Šípová: Instituce přísedících není vůbec špatná Senátor Doubrava: Vládní návrh zákona v sobě skrývá ďábla Senátor Štěpánek: Zavedení povinných kvót poškodí české zemědělce Senátor Štěpánek: Úřady práce mají pomáhat, nikoliv komplikovat pracovní trh

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama