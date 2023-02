Senátor Töpfer: Snad se nedožiju toho, že tady budeme vypadat jako na Kubě

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, já prostřednictvím paní předsedající bych chtěl poděkovat paní senátorce Zwyrtek Hamplové, protože jsem dneska slyšel poprvé dojezdovou úzkost. To se mi moc líbí. Já mám také elektromobil, ale už jsem se jí zbavil. Já mám elektromobil tak dlouho, že ještě mám normální SPZ, neboli registrační značku bez toho „EL“. Mám jeden z prvních. Ale já nemám dojezdovou úzkost. Já mám úzkost z toho, že až budeme mít elektromobily, tak vyhoří sídliště. Protože na to nejsme vůbec připraveni. A obávám se, že na to tak brzy připraveni nebudeme. Jak udělá ČEPS přenosovou soustavu na elektromobily, které se budou prodávat v nejbližší době a možná nebudou spalovací motory. Ale zase chci reagovat na paní senátorku Seitlovou. Ono to je možný. Ono to je realizovatelné. Opravdu je. Technicky ano. Ale musíme si odhlasovat, že slevíme ze své komfortu a ze své životního stylu. A musíme začít od sebe. To znamená, už vám třeba nebude jezdit pošta autem. Ale musíte jezdit na kole na poštu. Možná k vám nedojede sanitka, možná k nám nedojede něco jiného, to je ta dojezdová úzkost hasičů, to se mi taky moc líbilo, ale musím vám prozradit, že existují auta, které jsou plug-in. A v nich je zásuvka na 220 V. To auto může sloužit jako generátor. Takže až vám udělají ty elektromobily black out, tak si ledničku zapnete na to svoje plug-in auto před barákem. To je ohromně výhodný. Mám to, fakt to funguje. A těším se na to, že jestli, já vím, že to je návrh, vážený pane senátore, těch návrhů já jsem tady před 10 lety zažil tolik, a ony se potom postupně realizují, že z toho mám trošku obavy a hrůzu. A možná už se nedožiju toho, že tady budeme vypadat jako na Kubě. Že tady budou jezdit auta z 80. let, protože lidi na to nebudou mít. Ale oni jsou ty veteráni prima, já je sbírám. A to nejmenší, co pro to můžu udělat, je, že podpořím usnesení výboru. Děkuji za pozornost.

