Senátor Václavec: Nepodařilo se, koalice byla neoblomná a prosadila svou

Minulý týden v senátu byl ve znamení schvalování jediného bodu programu, což byla důchodová reforma. Náš klub ANO bojoval, co se dalo, abychom vrátili do hry jednání limitaci stropu odchodu do důchodu na 65 let a návrat možnosti předčasného důchodů u těžkých profesí 3. kategorie prací, kde jsou zaměstnanci vystavení po většinu pracovní doby vibracím, chladu nebo naopak zvýšenému teplu. Nepodařilo se, koalice byla neoblomná a prosadila svou. Vtipné mi na celém tomto tisku přišlo, že o této změně - vyhození těchto profesí na poslední chvíli v poslanecké sněmovně vložili do zákona 2 poslanci - Benda předseda klubu ODS a předseda klubu TOP 09 Jakob. Oba kluci mají mnoho společného, oba jsou z Prahy a ani jeden nikdy fyzicky nepracoval. Poslanec Benda je celoživotním poslancem, poslanec Jakob po gymnáziu pracoval jako tiskový mluvčí, starosta a poslanec. Jinak důchodová reforma obsahuje i pozitivní věci, ale tyto dva body se budou muset opravdu změnit, jinak tyto těžké profese poslední pracovní roky do 67 let sice neprožijí v důchodu, ale na pracovní neschopnosti. I zdravotní sestřička, která v 66 letech pečuje na noční službě o ležícího nemohoucího pacienta, je pro mne iluzorní představou. Důchod by si měl každý užít ve zdraví co nejdelší dobu. Tak snad se i toto podaří v budoucnu vylepšit.

