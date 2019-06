Senátor Valenta: Další dějství paskvilu v podobě EET

Poslanci schválili další vlnu EET. Tento paskvil přitom zatím nikomu nic dobrého nepřinesl – jen hází klacky pod nohy podnikatelům, pohlíží na ně jako na podvodníky a zloděje, a stále více zvyšuje jejich zátěž. Vládní koalice navíc o dalších vlnách paradoxně rozhodla v době, kdy už všichni vědí, že zatímco drobní podnikatelé padají pod tíhou byrokracie a řada z nich již pověsila či se chystá pověsit své řemeslo na hřebík, firmám premiéra Babiše byly dlouhodobě podmínky činnosti formou dotací naopak usnadňovány. Zjednodušeně – malé firmy hodlá stát cíleně znechucovat, odrazovat od práce, buzerovat, pokutovat a šikanovat kvůli každé koruně a každé maličkosti, a velké korporace naopak podporovat. To je přece postavené na hlavu! Jsem rád, že se opozici v čele s ODS podařilo alespoň prosadit výjimku pro sociální služby, kterých se EET nakonec týkat nebude. I tak ale trvám na tom, že celý zákon o EET je třeba zrušit. A dokáže to jedině nová vláda, v níž budou mít větší prostor pravicové strany a uskupení, které konečně vrátí do hry tolik potřebný zdravý rozum.

Ivo Valenta BPP



