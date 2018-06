Senátor Valenta: Evropská unie zase perlí

Důkazem toho je příběh krávy, která se zaběhla za hranice své země, mimo zónu unie. Konkrétně překročila hranice domácího Bulharska a na chvíli si to namířila do Srbska, které již členem EU není.

Tam se dostala bez problémů, zpět už to ale nešlo a bylo nařízeno její utracení – dle nařízení EU totiž do unie nesmí žádný kus dobytka bez potřebných dokladů. Co na tom, že se zvíře jen zaběhlo a mířilo zpět domů k farmáři…

Ivo Valenta BPP



senátor

Za osud zvířete teď lidé bojují peticí, nicméně nemohu si neodpustit malou poznámku. Kdyby se tak Unie namísto buzerace a přehnané byrokracie zabývala skutečně palčivými problémy, udělala by jistě lépe.

Evropští úředníci jednoduše řeší kraviny. A to v tomto případě doslova a do písmene.

autor: PV