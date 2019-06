Senátor Valenta: Kauzu Čunkovy nemocnice jsme připraveni hnát k Ústavnímu soudu

Hejtman Jiří Čunek stále nemá souhlas většiny zastupitelů k investičnímu záměru nové nemocnice ve Zlíně - Malenovicích. A k jeho prosazení je schopen udělat cokoliv. Nejdříve vedení kraje odmítlo zpracovat seriózní koncepci zdravotnictví v kraji, aby záhy přišlo s nápadem na sloučení nemocnic a výstavbu zcela nové nemocnice v Malenovicích namísto modernizace té stávající. Odmítá přitom seriózní posouzení obou variant.

Vedení kraje znevažuje další expertní stanoviska předkládaná opozicí. Hejtman se ve snaze zajistit si hlasy koalice neštítil klesnout až tak hluboko, že už podruhé přerušil projednávání investičního záměru k nové nemocnici na krajském zastupitelstvu. Zřejmě to má být prostor k tomu, aby nějakým způsobem sehnal chybějící hlasy.

Ivo Valenta BPP



Co padne jako oběť za tyto hlasy? Proč zastupitelé nemohli již dříve svobodně rozhodnout? Co je to za zákulisní, podivné hry? Nikdo se nemůže divit našemu pocitu, že tady něco pořádně smrdí a panuje zde snaha přinutit zastupitelstvo ke schválení nové nemocnice za každou cenu.

Podivností je zde daleko více (podrobnější informace ZDE). Proto v případě, že bude investiční záměr k nové nemocnici tento pátek schválen, obratem podáme ústavní stížnost. Je třeba, aby bylo rozhodování každého zastupitele svobodné a zodpovědné, a aby bylo skutečně zvoleno to nejvhodnější řešení bez jakýchkoliv výměnných obchodů či nátlakových akcí.

