Senátor Valenta: Zabraňme šikaně samospráv

Považuji totiž za nepřijatelné, aby schopní a slušní komunální politici z vedení našich samospráv odcházeli jen proto, že si někdo usmyslel, že v rámci honu na čarodějnice a svaté protikorupční války je třeba každého, kdo se nebojí převzít odpovědnost za správu věcí veřejných, svléknout do naha. A nejen jeho – také jeho partnera či partnerku. Je především zásluhou komunálních politiků, že naše obce a města téměř tři desítky let od revoluce vzkvétají. Za to bychom se jim neměli odměňovat tím, že je vystavíme tlaku závistivců a udavačů. Zmírnění zákona o střetu zájmů a omezení, nejlépe však zrušení majetkových přiznání pro tyto lidi plně podporuji a usiluji o to dlouhodobě. Jsem proto zvědav na to, v jaké podobě nám poslanci pošlou zákon do Senátu. Pokud toto zmírnění bude nedostatečné, pokusím se to změnit. Jestliže chcete v této záležitosti své starosty, radní a zastupitele podpořit také Vy, připomínám, že můžete připojit svůj podpis k petici, bojující za ochranu místních samospráv, která je k dispozici v mé senátní kanceláři.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rekonstrukce státu: Vyzýváme Janu Černochovou a Miroslava Kalouska, aby se omluvili STAN: Rezignace úspěšných lidí už nehrozí, Sněmovna nám dala za pravdu Baxa (ODS): Neházejme klacky pod nohy těm, kteří mají zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích Šéf svazu obcí v rozhlase. Vysvětlil, proč je pro starosty problém se "svléknout donaha"

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV