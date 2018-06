Senátor Valenta: Zlín potřebuje rozhýbat a opět nahodit motor

Před dvěma lety jsem se natrvalo s celou rodinou přestěhoval do Zlína. Po mnoha letech v zahraničí jsem se rozhodl, že chci žít, pracovat a vychovávat své děti na Moravě. I proto chci ještě intenzivněji pomáhat tomu, aby se ve Zlíně žilo opět skvěle. Zlín potřebuje rozhýbat a opět nahodit motor … Potřebuje konečně rozjed několik důležitých investic, vyřešit bydlení pro mladé rodiny i seniory, rekonstruovat chátrající sportoviště, zajistit lepší dopravu i parkování. Zlín potřebuje být městem, odkud se mladí nestěhuji, ale kam se rádi vracejí a kde chtějí zakládat rodiny. Zlín potřebuje být městem, kde se společně postaráme o budoucnost našich dětí. A pokud to vidíte stejně, pojďte se o to pokusit společně se mnou. Remcat a nadávat nestačí, stejně jako spoléhat na to, že to někdo vyřeší za nás.

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Valenta: Jak mohou zmizet odsouzení teroristé? Senátor Valenta: Je tohle normální? Senátor Valenta: Evropská unie zase perlí Senátor Valenta: Vinařská tradice na Slovácku má hluboké kořeny

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV