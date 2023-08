Senátor Vícha: Toto v žádném případě není reforma důchodového systému

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, vše se zdá naprosto jasné. I z médií jsme se dozvěděli, že Senát dnes tento návrh schválí. A myslím si, že se to dá opravdu lehce spočítat, že to tak dopadne. I když osobně nevěřím, že všichni, kteří budou hlasovat pro, si myslí, že tento návrh je do všech detailů propracovaný perfektně a že je správný. Ostatně ve volebních programech žádné ze stran jsem před poslaneckými volbami nenašel, že by tam bylo „ztížíme odchody do předčasných důchodů“.

Myslím si, že všichni, a to i ti, kteří dnes nebudou podporovat tento zákon, naprosto respektují, že situace je vážná a že je třeba činit do budoucna opatření. Ale asi se neshodneme v detailech, jestli toto je ten nejsprávnější postup. Tady bych citoval pana předsedu Miloše Vystrčila, který včera na našem setkání řekl, že i když se ne vše podaří správně, tak důležitý je ten správný úmysl. A na tom se, myslím, shodneme.

Vždy mě pobaví, když si v médiích přečtu, že v Senátu se nepředpokládají obstrukce. K čemu by také byly, kdybych tady hovořil tři dny, tak 27. vyprší marná lhůta a zákon nabude účinnosti. Já tedy budu velice stručný. A protože nejsem odborníkem na důchody, tak tady mám pár citací lidí, kterých si i vážím.

První poznámka. A v tom si myslím, že se všichni shodneme. Toto není reforma. Možná je to součást nějaké reformy, dílčí krok, ale toto v žádném případě není reforma důchodového systému. A obecně si myslím, že je strašně špatně, že se nedokáží strany v Poslanecké sněmovně, v Senátu dohodnout na nějakém smysluplném řešení, které by obsahovalo možná nějaké kompromisy, ale které by bylo dlouhodobě udržitelné a nebylo by to tak, že po každých dalších volbách se zruší to, co jedna vláda zavedla. A opačně se to stane zase za další roky po volbách. A asi se na tom shodneme, že to dobře není. Trochu mě to udivuje, protože v normálních diskusích se shodneme na většině věcí, ale pak, když dojde na hlasování, velmi často to jde po politických stranách. Ale jsme v politice, tak to tak je.

Já si osobně myslím, že za to, že v budoucnu by mohl nastat problém ve financování důchodů, nenesou vinu stávající důchodci. A nenesou na tom vinu ti, kteří mohli jít do předčasných důchodů a v důsledku této změny, která nastává pro ně ze dne na den, nebudou moci. A to je to, co mně osobně vadí nejvíce. Jestli mluvíme o tom, že je to reforma, že je to dlouhodobá záležitost, ale přesto chceme, aby nabyla účinnosti první den měsíce následujícího po schválení, to znamená v podstatě za týden, přestože obecně i u běžných zákonů máme pravidla, že účinnost nastává k 1. 7. nebo k 1. 1., tak co je tak strašně důležitého, aby toto platilo za pár dní?

Ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s panem ministrem ještě v loňském roce v podstatě nabádalo lidi a upozorňovalo, že je výhodné si požádat o předčasný důchod, což pak vedlo, protože to bylo v médiích, k zahlcení státní správy a k tomu, že se ani nestíhaly vyřizovat důchody. Je fajn, že přišla sebereflexe a že se ukázalo, že to způsobilo problém. A o to horší je, že teď trestáme ty, kteří nemohli do předčasného důchodu jít a teď, přestože měli možnost od září jít pět roků před ukončením toho věku, tak ze dne na den se jim situace zhorší. Pan ministr možná bude protestovat, ale to je dohledatelné v médiích. A podivovali se nad tím i odborníci, že se v legislativní nouzi nepřipravilo opatření, které by tu nespravedlnost, že ten, kdo jde do předčasného důchodu, má mnohem vyšší důchod než ten, kdo pracuje, tak že se to neřešilo. A naopak byli lidé upozorňováni na to, že je to pro ně výhodné. Lidé, co se dočtou v tisku, tak většinou dělají.

Já tady mám v té souvislosti dva čerstvé články. Jeden je z 16. 8., z Deníku. „Předčasný důchod, proč se to vyplatí právě nyní?“ Je to odborný článek, který popisuje, jaké změny má přinést tento zákon. A jak se vyplatí teď ještě pořád odejít do předčasného důchodu. V tomtéž tisku, v Deníku, o jeden den později, 17. 8., ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka říká: „Předčasný důchod se nyní většině žadatelů nevyplatí.“ Tak ale jestli my schválíme ten zákon, tak po 1. 9. ti, kteří mohli podle stávajícího zákona odejít o pět let dříve, tak prostě dva roky nebudou moci. Je to zásadní změna k horšímu. Proč těm lidem neříkáme pravdu?

A teď ještě další důvod. V původním vládním návrhu byla odložena účinnost 13 měsíců pro to, co jsem teď řekl. Tu změnu z pěti let na tři. A pro další parametrickou změnu, 35 let na 40 let. Pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně výboru pro sociální politiku a odsouhlasením panem ministrem došlo ke změně. Ta 13měsíční lhůta zůstala u změny z 35 na 40 let. Ale zmizela právě u té věci z pěti let na tři roky. A to si myslím, že je poměrně velká nespravedlnost. Lidé neodcházejí do předčasného důchodu z hobby. Přeci oni mohou mít spoustu důvodů. Mohou mít zdravotní potíže. Může to být z jiných důvodů, rodinných důvodů. Potřebují se starat o vnuky. Důvodů může být spousta. Většina z nich to nedělá pro peníze. Koneckonců dlouho platilo, že do předčasného důchodu se neodchází právě proto, že tam jsou sankce, které to snižují a že to výhodné není.

Loňský rok byl výjimka, paradox, a teď z nich děláme lumpy, že chtějí odejít do předčasného důchodu. A myslím, že správné by bylo tyto změny, např. ten předčasný důchod pouze na tři roky předem rozložit do více let. Jestli má někdo 50, možná 55 a ví, že odejde v 62 a nebude moci odejít v 60, tak to asi skousne. Ale ten, kdo má narozeniny 2. září, tak si myslím, že takováto změna ze dne na den, že to prostě úplně fér není vůči těm občanům a že si to nezaslouží, a ještě se to dalo legislativně vyřešit trochu jinak. To je v podstatě téměř vše, co jsem vám chtěl říct, a vím, že to projde, a rád bych vám, zástupcům vládních stran popřál hodně štěstí v příštích volbách, budete to potřebovat.

Ing. Petr Vícha SOCDEM



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Vícha: Lidé, kteří uvěří, že jim bude stačit jedno razítko, budou nemile překvapeni Vícha (ČSSD): Bohumín po čtyřech letech zvyšuje nájemné v obecních bytech Senátor Vícha: Připomínám, že to, co tady projednáváme, je jednorázové řešení Vícha (ČSSD): Do nové zubní ambulance se registrovalo 16 tisíc lidí, z toho 4,5 tisíce z Bohumína

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama