Senátorka Kovářová: Demonstranti za dotace by měli mávat heslem „Chceme vaše prachy!“

20.03.2026 11:02 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dotacím.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniela Kovářová

Proč mají vybraní umělci s dobrými kontakty na mocné dostávat dotace, a jiní, opravdu nezávislí si na sebe musejí sami vydělat? Tady to Ben Kuras píše jasně. Mocní zneužívají peníze z kapes poplatníků, aby pomocí protekcí a dotací pomohli svým příznivcům mezi umělci.

O zvyšování kulturní úrovně národa nejde ani náhodou. Demonstranti za dotace by měli mávat heslem „Chceme vaše prachy!“

Jasněže hejtři budou psát, že Senát taky tyje z veřejných peněz..

Noaco.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdroje:

https://neviditelnypes.lidovky.cz/politika/big-ben-stat-jako-mecenas-kultury.A260311_160152_p_politika_nef?

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Kovářová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jde protestujícím o peníze?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

