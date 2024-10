Senátorka Kovářová: Normální Daniela po druhém roce – skládám účty

Minulý týden to byly dva roky, co jste mě zvolili do Senátu. Před rokem, 2. 10. 2023, jsem u příležitosti prvního výročí svého zvolení řekla: „Jsem v Senátě za vás. Jen díky vašim podpisů jsem mohla kandidovat, jen díky vašim hlasům jsem byla zvolena. Jen od vás jsem povinna přijímat úkoly, nikomu jinému nejsem zavázána a nikdo jiný mě nemá co řídit. Jen vy, moji sousedé, moji voliči. A já vím, že tady je svět ještě normální.“

To trvá a platí i nyní. A nejen to. Všichni vidíme, že za poslední rok dramaticky vzrostlo ohrožení všeho, co souhrnně označujeme za normální svět. Všichni cítíme tlak na to, co si máme myslet, čím máme jezdit, co máme kupovat, jak se máme chovat, co máme jíst, jak máme bydlet. A náš stát nám ještě strká ruce do kapes a bere nám, co nám zbude, aby si o tom rozhodl podle svého a dotoval ty, kteří to nepotřebují. Současné vládní a mocenské garnitury sledují všechny jiné cíle než ochranu zdravého normálního a poctivého světa, což zřetelně cítíme zejména my, kteří žijeme mimo velká města, mimo metropoli. Možná to právě odtud, ze Štěnovic, cítíme jasněji a zřetelněji. Pro mne to znamená, že cítím potřebu a nutnost se za normální poctivý svět a za zdravý rozum prát ještě víc.

Jaký byl pro mě druhý rok v Senátě? Pracuji v Podvýboru pro rodinu, jehož ustanovení jsem iniciovala, a v Ústavně-právním výboru. Ze svých projevů, novinových článků a vystoupení v druhém roce jsem sestavila sborník, který je zde pro každého z vás k dispozici. Uspořádala jsem řadu akcí na aktuální témata, například patchworkových rodin, korespondenčních voleb nebo digitální demence mladé generace. Sborníky z těchto akcí mám pro vás také k dispozici. Každé liché pondělí jsem dopoledne ve své senátorské kanceláři na Obecním úřadě ve Štěnovicích. Za uplynulý rok mě v této kanceláři navštívilo 66 občanů. Stále vyhledávám a oceňuji dlouhodobá dobrá manželství dvojic, které spolu setrvaly déle než 50 let. Celkem jsem jich po celé republice ocenila již 16.

Jsem přesvědčena, že zvolený politik se nesmí chovat tak, že se po něm po zvolení zavře voda a nikdo z jeho voličů neví, co vlastně dělá, a začne se o své voliče zajímat, až když zase začne kampaň. Proto každý den informuji, co dělám, jak v Senátě hlasuji a proč, jaké jsou mé důvody, postoje, argumentace, čeho se držím. Členové politických klubů zřejmě skládají účty svému vedení. Pro mě jste mým vedením vy. Proto cítím povinnost vám podrobně referovat o každém svém kroku.

Neustále jezdím po obvodě na akce i jen tak, nakupuji v místních krámcích, žiju s voliči a zajímají mě jejich trápení. Navštěvuji firmy ve svém obvodě, abych viděla, v jakých podmínkách lidé pracují. Rozhodně nejezdím po obvodu jako turista. Vždy mě zajímalo, čím lidé žijí, co je trápí, co je omezuje a provokuje. Jen díky tomu, že jsem každý den mezi vámi, stojím nohama pevně na zemi a vím, co mám v Senátě dělat a za koho tam jsem, kdo mě tam zvolil, koho zastupuji.

Dostávám řadu dopisů, emailů, podnětů, připomínek, dotazů, přání a proseb. Za loňský rok jsem od vás dostala:

- 154 žádostí o radu nebo o pomoc;

- 1554 podnětů, podkladů k zákonům a informací;

- 39 připomínek k mé práci;

- 231 poděkování a vyjádření podpory.

Děkuji vám za vaši podporu, inspiraci a pomoc. Budu s vámi i nadále a budu i další 4 roky pracovat pro vás.

To jsem včera řekla na Obecním úřadě ve Štěnovicích na setkání s občany u příležitosti dvouletého výročí zvolení do Senátu.

JUDr. Daniela Kovářová



