Senátorka Ludková: Podpis není formalita. Nedávejte ve školách práva naslepo

11.09.2025 16:04 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k novotám ve školství.

Senátorka Ludková: Podpis není formalita. Nedávejte ve školách práva naslepo
Foto: Praha 8
Popisek: Vladimíra Ludková, členka Zastupitelstva MČ Praha 8

Podpis není formalita. Nedávejte práva naslepo – ani bance, ani škole.

Září je ve škole časem informovaných souhlasů. Rodiče je často podepisují automaticky, nechtějí dělat problémy. Školy nicméně prochází proměnou, která není jen o tom, že místo zápisů v sešitě se vlepují pracovní listy.

Do škol se postupně dostávají školní psychologové, kteří po podpisu rodičů budou smět s dětmi pracovat bez nutnosti je informovat, naopak informovat jiná odborná pracoviště, archivovat o dětech po celou školní docházku veškeré materiály, připravovat jim školeníčko s obsahem, který se k rodiči dopředu nedostane.

Na jednu stranu je fajn, že děti vzniká bezpečný prostor a přichází osoba, které se mohou svěřit, bohužel někdy jediná, na druhou stranu je touto cestou prolamován výsostný prostor rodiny a rodičů.

Pevně doufám, že školy se s tímto novým nástrojem naučí pracovat, moje víra v etiku profese bohužel už párkrát v praxi zažila otřes, pevně doufám, že třeba taková afirmativní psychologie bude jen v laskavých a uvážlivých a nenasadí dětem zbytečně brouky do hlavy .

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátorka Ludková: Škola se o prázdninách smrskla na téma menstruačních potřeb
Senátorka Ludková: Genderově vyvážený trh práce dle EU a já odmítám kvóty
Senátorka Ludková: Bezpečí migranta je upřednostněno před tím naším
Ludková (ODS): Ne kriminálu za pár kytek

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ODS , školství , Ludková

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Začne se od tohoto roku do škol více prosazovat LGBT agenda?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Kateřina Konečná byl položen dotaz

Je pravda, že chcete zrušit senát?

Jak toho chcete docílit, když by proto museli hlasovat sami senátoři, a to se podle mě nikdy nestane? Neslibujete náhodou něco absolutně nereálného a nesplnitelného?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Solařová (ANO): Grolich mě odbyl tím, že se moc starám

17:04 Solařová (ANO): Grolich mě odbyl tím, že se moc starám

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke znojemskému KRUHu.