Senátorka Ludková: Prohlubující se ideologizace mainstreamových médií

19.09.2025 9:06 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k dvojímu metru.

Foto: ODS
Popisek: Vladimíra Ludková (ODS)

Vraždy si nikdo nevšiml až do chvíle, kdy na ni upozornil Elon Musk a zveřejnil otřesné záběry na síti X. Zdůraznil rozdíly v mediální odezvě ve srovnání s jinými kriminálními činy. To rozpoutalo debatu o prohlubující se ideologizaci mainstreamových médií.

Do té doby se o vraždě mlčelo a můžeme se domnívat, že to bylo proto, že zrůdný čin byl v rozporu s progresivistickými postoji v rámci americké rasové politiky.

Média v tomto případě zmiňuji pro propastný rozdíl například oproti tomu, jak informovala o smrti černocha Jordana Neelyho, kterého v newyorském metru zadržel vojenský veterán Daniel Penny. Neely vyhrožoval cestujícím, Penny ho zpacifikoval, ale Neely zemřel, ovšem podle patologa nikoliv přímo v důsledku zadržení. Penny byl souzen za vraždu a i když byl nakonec osvobozen, pachuť zůstala.

Proč o tom píšu? Můj předchozí text na podobné téma vzbudil některých lidí negativní emoce, protože jsem proti podle nich postavila proti sobě reakce na smrt Floyda a Kirka. Já je nepostavila PROTI, ale VEDLE sebe jako dva příklady, jak média referují a že na tyto „dvojí metry“ je třeba upozorňovat.

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
