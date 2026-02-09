Zwyrtek Hamplová: Žaloba kvůli slibům? Totální právní nesmysl

09.02.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k úvaze předsedy Senátui Miloše Vystrčila o žalobě na Andreje Babiše a Petra Macinku

Zwyrtek Hamplová: Žaloba kvůli slibům? Totální právní nesmysl
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Jana Zwyrtek Hamplová

Myšlenka “žalovat” Andreje Babiše a Petra Macinku v souvislostech titulku ZDE pro porušení nějakých slibů je z právního hlediska totální, tedy ABSOLUTNÍ NESMYSL. Takový snad na politické scéně ještě nebyl z úst ústavního činitele vysloven.

Podobná žaloba totiž žádná neexistuje - není kdo by ji podal (tzv. aktivní legitimace), k jakému soudu (žádný nemá něco podobného v pravomoci) a co by jí mělo být dosaženo (přikázat plnit sliby?). Prostě právní nesmysl.

Pokud kdo tedy uvažuje o tom řešit politiku a výsledky voleb soudními žalobami, je to výraz značné právní negramotnosti, a možná tak výraz trochu zoufalství z oné volební prohry. Ty výsledky voleb musí opravdu neskutečně vadit.

Když jsem ten titulek o úvaze podat jakousi takovou žalobu pro “porušení slibů” četla, nevěřila jsem, že opravdu něco takového bylo myšleno vážně. Bylo. V každém případě pan premiér i pan ministr zahraničí mohou klidně spát a věnovat se své práci. Úvaha o nějaké žalobě je prostě především hloupost.

(celý rozhovor byl uveřejněn ZDE)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  NEZ
  senátorka
Zdroje:

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-vystrcil-babis-i-macinka-porusili-sliby-meli-bychom-se-ptat-zda-je-zalovat-40561319

Článek obsahuje štítky

Právo , Senát , žaloba , Vystrčil , Zwyrtek Hamplová

