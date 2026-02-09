Zwyrtek Hamplová: Žaloba kvůli slibům? Totální právní nesmysl

Myšlenka “žalovat” Andreje Babiše a Petra Macinku v souvislostech titulku ZDE pro porušení nějakých slibů je z právního hlediska totální, tedy ABSOLUTNÍ NESMYSL. Takový snad na politické scéně ještě nebyl z úst ústavního činitele vysloven.
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Anketa
Jste pro zrušení poplatků pro ČT a ČRo?
Podobná žaloba totiž žádná neexistuje - není kdo by ji podal (tzv. aktivní legitimace), k jakému soudu (žádný nemá něco podobného v pravomoci) a co by jí mělo být dosaženo (přikázat plnit sliby?). Prostě právní nesmysl.
Pokud kdo tedy uvažuje o tom řešit politiku a výsledky voleb soudními žalobami, je to výraz značné právní negramotnosti, a možná tak výraz trochu zoufalství z oné volební prohry. Ty výsledky voleb musí opravdu neskutečně vadit.
Když jsem ten titulek o úvaze podat jakousi takovou žalobu pro “porušení slibů” četla, nevěřila jsem, že opravdu něco takového bylo myšleno vážně. Bylo. V každém případě pan premiér i pan ministr zahraničí mohou klidně spát a věnovat se své práci. Úvaha o nějaké žalobě je prostě především hloupost.
(celý rozhovor byl uveřejněn ZDE)
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.