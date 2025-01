Senátorka Mračková Vildumetzová: Znovu, a lépe! Takhle ne!

Vládní koalice chce zavést nový trestný čin „napomáhání cizí moci“. Zachytili jste to na sítích? Asi ano. Je to téma posledních dní. A právě teď to bude aktuální v Senátu. Na konci ledna budeme řešit zákon Lex Ukrajina 7 a ten tenhle kontroverzní přílepek obsahuje.

Za senátorský klub ANO rovnou a napřímo říkám, že nesmí být schválen. Jsme PROTI!

Vysvětlím proč. Stejně se mě na to ptá mnoho novinářů.

Jednak je to přílepek. Tisíckrát si může pan ministr vnitra Rakušan tvrdit, že ne. Je. A hotovo. Ústavní soud nedávno jeden vládě shodil ze stolu a mě dost překvapuje, že to chtějí pánové z vlády znovu riskovat. Asi ta jejich arogance, nevím.

Co je ale horší, je to, že i podle našich právních expertů je ten přílepek technicky špatně napsaný. Celkově je velmi vágní, někdo říká gumový, a proto zneužitelný a nebezpečný.

Nikde tam není specifikováno, co jsou to ty zpravodajské prostředky?!? Nikde není vyjasněno, co je to ta neoprávněná činnost?! A hlavně, jakým způsobem se má prokazovat úmysl?!

Za mě a mé kolegy je to evidentně spíchnuté horkou jehlou, a tudíž i velmi nebezpečné.

Připravujeme jako klub pozměňovací návrh. Návrh, který má tenhle nežádoucí přílepek úplně shodit ze stolu.

Chápu, že může být důležitý pro zpravodajské služby. Pak ale znovu, a lépe! Poslanci ho můžou klidně upravit v rámci schvalování trestního zákoníku, který je teď ve sněmovně. Ale pořádně. Aby nebyl zneužitelný a my neměli pocit, že se s ním vracíme před rok 89, kdy jsme tu měli velmi podobný paragraf.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



