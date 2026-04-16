Senátorka Rajchmanová: Neblokovat, ale ani nepodepisovat „naslepo“

17.04.2026 9:04 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k jednání ve zrychleném režimu.

Foto: Senát ČR
Popisek: Senátorka Eva Rajchmanová

Rozhodovat rychle je někdy potřeba. Ale rozhodovat správně je vždycky nutnost.

Při jednání na plénu jsme řešili několik důležitých témat. Od cen pohonných hmot až po práci s daty.

Velká část debaty se týkala návrhu zákona o regulaci cen pohonných hmot. Ten do Senátu dorazil ve zrychleném režimu a bylo potřeba si nejdřív ujasnit, proč takový spěch.

Proto jsme si pozvali ministryni financí Alenu Schillerovou, která návrh vysvětlovala a odpovídala na otázky. Shodli jsme se, že téma je vážné a zaslouží si pozornost, ale zároveň nechceme rozhodovat bez širší odborné debaty.

Výsledkem je, že se zákon bude projednávat ve zkrácené lhůtě

ale standardně ve výborech

a na plénum se vrátí k doprojednání příští týden

Vedle toho jsme se věnovali i konkrétním změnám, které lidem mohou reálně usnadnit život.

Schválili jsme úpravu dálničních známek. Nově budou platit 24 hodin od nákupu, ne jen do půlnoci. Jednoduchá změna, která konečně odpovídá tomu, co si pod pojmem „jednodenní známka“ většina z nás představí.

A posunuli jsme dál zákon o správě dat, který má zlepšit to, jak stát pracuje s informacemi. Což je základ pro moderní a funkční veřejnou správu.

Za mě je důležité jediné:

neblokovat, ale ani nepodepisovat „naslepo“.

O důležitých věcech se má rozhodovat odpovědně. A k tomu patří i čas na otázky a diskuzi.

Jak se na to díváte vy?

Ing. Eva Rajchmanová

  • KDU-ČSL
  • senátorka
