Senátorka Seitlová: Negativní vliv průmyslu, dopravy na naše zdraví, našich dětí

Děkuji, pane předsedající. Já mám vyměnit již pana řídícího naší schůze, našeho pléna, tak proto jsem jen využila přednostního práva, protože ve 12 ho mám střídat. Takže se omlouvám, že jsem takto vstoupila do debaty.

Já poslouchám vaše názory a samozřejmě souhlasím s usnesením, které je přijato VEU, protože se jeví i ze strany všech těch, kterých se dotýká, že stanovení tak, jak je časově i věcně postaveno, tak není reálné a způsobilo by řadu komplikací. Nicméně zaráží mě některá vyjádření, která zcela zpochybňují jak už věci, které se týkají nového směru technologií, které se odvíjí, tak i toho, že se snažíme o to, aby dopady provozu nejen automobilů, ale dalšího průmyslu a toho, co provozujeme na naše zdraví, na zdraví nás, našich dětí, byly omezeny. Víte, ta cesta není jednoduchá. A je strašně jednoduché říct: „Držme se toho, co tady máme a nám to vlastně nevadí, že 50, 100 000, 200 000 lidí umře dřív.“ Takhle to přece nemůžeme brát. Nemůžeme to brát tak, že tu máme důsledky naší činnosti, kdy víme, jak se nám zhoršuje kvalita zdraví našich dětí. To jsou alergie, to je spousta nemocí, které tu nebyly. Jen se podívejte na ty statistiky. Ano, znamená to, že tu bude mít i vyšší náklady. Ale co je pro nás prioritou? Co je pro nás hodnotou?

Jen se vrátím k pneumatikám. Víte, ano, možná že není ta norma dosažitelná. Já to nerozporuji a souhlasím s tím, že pokud automobilky říkají, že není dosažitelná, musíme se nad tím zamyslet a jsme pro to, aby tak, jak přijal usnesení, to oddálíme nebo se o tom znovu bude jednat. Na druhé straně se u nás prodávají pneumatiky čínské výroby, které mají otěry 2x-3x vyšší, než jsou pneumatiky kvalitní. Uděláme s tím něco, nebo je nám to jedno a budeme dále dýchat všechen ten toxický vzduch my i naše děti? Tak já si nemyslím, že bychom to měli nechat plavat. Hledejme tu cestu a tak, jak jsme pochybili, a pochybili jsme v tom, že jsme se bránili zeleným technologiím, které teď rychle doháníme, doháníme soláry, doháníme fotovoltaiku, doháníme tepelná čerpadla, protože víme, že je to hrozně důležité, tak najednou teď se bráníme dalším novotám. Já vím, že jsou to novoty a že je to někdy nepříjemné a něco to bude stát. Ale nevylévejme dítě i s vaničkou. Rozumím tomu, souhlasím s usnesením, které je navržené, nicméně se ohrazuji proti těm stanoviskům, která vše zamítají a říkají: „Všechno je to nesmysl, zastavme se, Green Deal, všechno špatně a pojďme konzervativně v tom, co jsme tu měli postaru.“

Tak proto jsem si dovolila vystoupit. Děkuji za pozornost.

