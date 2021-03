Senátorka Šípová: Dokud neskončí testování, nebudeme vědět, kolik lidí je v provozech nakažených

reklama

Tak teď bych se ráda vrátila k tomu usnesení, které jsem navrhovala jednak původně jako samostatný bod k projednání na organizačním výboru, neprošlo to. A podruhé jsem se pokusila o to, zařadit to na výbor pro sociální politiku jako doprovodné usnesení. Ani to mi bohužel neprošlo. Ráda bych vás ovšem seznámila s tím, co mě k tomu vedlo. Respektive vůbec s obsahem tohoto usnesení.

Anketa Má vláda Andreje Babiše dovládnout do voleb? Ano 89% Ne 11% hlasovalo: 2924 lidí

Ráda bych vůbec využila příležitosti, že tady paní ministryni zase máme. A chtěla bych ji já osobně požádat o to, aby se znovu vrátila k té myšlence, kterou si myslím, že původně měla. A sice, aby došlo k tomu, že bude omezen provoz ve velkých průmyslových výrobách. Jde o to, že v podstatě současná opatření bez tohoto omezení z mého pohledu – a z pohledu zejména odborníků, kteří o této potřebě hovoří – nebude fungovat.

Myslím si, že by ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo průmyslu a obchodu mělo vydat takové opatření, které výrazně omezí počet pracujících v provozu a krátkodobě uzavře všechny provozy na 10 pracovníků vyjma potravinářských provozů a i kritické infrastruktury. A to do té doby, než budou všichni zaměstnanci spolehlivě protestováni. Protože víme, že testování již začalo, ale nebylo skončeno. Tzn., dokud nebude skončeno, nebudeme vědět, kolik lidí je v těchto provozech nakažených. V tomto ohledu si myslím, že nikdy nebude fungovat pořádně ta zásada testování, trasování a izolování, se kterým samozřejmě i tento tisk souvisí, protože my zkrátka ztrácíme čas.

A ztráta toho času znamená zmařené lidské životy, protože jsem navrhovala, aby ministerstva toto zvážila a zároveň, aby byla nápomocna k tomu, aby protestování těchto zaměstnanců proběhlo co nejdříve. Moc mě to mrzí, protože pandemická situace v současné době je mimořádná. Já jsem senátorka ze Středočeského kraje, a v současné době už nemocnice v Mladé Boleslavi, nemocnice v Kolíně podle včerejších mediálních výstupů už nemají volná místa. Mohu se jen domnívat, jestli to nějakým způsobem souvisí s tím, že zrovna v těchto městech jsou výrazné průmyslové provozy.

Dle dostupných statistik dochází k největšímu přenosu nemocí zrovna právě na těchto pracovištích. My na jedné straně uzavřeme možnosti podnikat ve službách, zavřeme drobné kadeřnictví, zavřeme spoustu drobných služeb, ale nezavřeme provoz, ve kterém vedle sebe pracuje 200 lidí. Nákaza se samozřejmě šíří tam, kde je velká hustota lidí, proto si myslím, že teď je čas na to, aby byly provozy uzavřeny na jeden nebo dva týdny. Aby se zastavil růst té křivky, která jde bohužel nahoru.

A myslím si, že odborníci na to poměrně značně už upozorňují. A já mám obavu, že jsou tady všichni zticha, že vláda to nevidí. Mrzí mě to. Je zapotřebí právě tato opatření provést i proto, aby nedocházelo k přetěžování kapacit nemocnic. A já bych byla ráda, kdyby se paní ministryně k tomu trochu vyjádřila.

Mgr. Adéla Šípová Piráti



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je potřeba jednat teď, protože minulý rok na jaře jsme viděli, že velké koncerny dokázaly provozy uzavřít samy. Já bych je tímto i chtěla vyzvat, aby to udělaly samy, protože jde o zdraví a životy jejích zaměstnanců. A ze zpráv, které jsem dneska slyšela, také třeba mladoboleslavská Škodovka už nemá lidi. Někteří z nich podle některých svědectví musí pracovat na dvou směnách po sobě. Je potřeba o tom mluvit.

Prosím vás, paní ministryně, jestli byste se k tomu vyjádřila. V jakém stavu tyto provozy jsou? Jestli hovoříte také dostatečně s lidmi, kteří to mají na starost? Např. s odbory. Jestli víte o tom, jak to tam probíhá? Děkuji vám.

Psali jsme: Senátorka Šípová: Přilepenější přílepek si těžko můžeme představit Senátorka Šípová: Domnívám se, že novela zhorší kvalitu rozhodnutí krajských soudů Senátorka Šípová: Chceme kvalitnější vajíčka a chceme, aby se zvířata měla lépe Piráti: Adéla Šípová, kandidátka za obvod Kladno, je novou pirátskou senátorkou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.