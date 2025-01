Senátorka Zwyrtek Hamplová: Asi by mne mrzelo, že Tomio má určitě své advokáty

Právní pohled - Jak může dopadnout názor na kvalitu migrace formou ilustrace billboardu a kritika (ne)řešení zdravotnictví k tomu? Hned třemi způsoby! Možná se i pobavíte. Tomio Okamura vyjádřil na billboardu svůj občanský názor na kvalitu migrace, a to formou ilustrace, a kritiku (ne)řešení oblasti zdravotnictví cestou jasně myšleného ironického výroku.

Za mne - vyjádřil takto ironicky, ale tvrdě to, co vidí celá Evropa v přímém přenosu už mnoho let (u nás naštěstí jsou to zatím jen excesy, protože jsme si sem imigranty nevpustili, ač nás Evropská unie i v této šílenosti, která by nás ničila ekonomicky, ohrozila neuvěřitelně bezpečnost nás a našich dětí, a začala nás tlačit k devalvaci křesťanských hodnot, nutit). Ale díky závazkům vlády a zneužívanému pojmu solidarity nám to hrozí taky.

Policie teď žádá o vydání šéfa SPD Tomia Okamury ke stíhání. Důvodem je právě tato billboardová kampaň hnutí z loňského léta. Na ní byl muž tmavé pleti se zakrvaveným nožem a s heslem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší „chirurgové“ z dovozu.

Výrok z minulosti k protestu českých zemědělců:

“Zemědělci by potřebovali válku" (!!!) “Škoda, že už se na lůzu neposílají četníci s bodáky.”

(Policie stíhala; správně. Byla to výzva k hrubému násilí vůči profesní skupině obyvatel, a nikoli od bezvýznamného člověka, od starosty obce Pavla Novotného.)

Ilustrace (budiž = vtip) s cílem osobní urážky, ovšem spolu se slovní degradací inteligence člověka na titulu významného týdeníku (dle mého názoru nad přípustnou hranici v občanské rovině.) Soud shledal v pořádku.

Teď jsou hned tři možnosti:

S nadsázkou - Tomio prohlásí, že tak učinil z pozice “Pitomia”, protože jeho urážení tímto výrazem soud kdysi v klidu posvětil. “Mohu se tedy legitimně zmýlit v odhadu,” řekne s úsměvem. Tomio nebude vydán ke stíhání, protože i jeho nepříznivcům dojde, že mu stíhání za vyjádření názoru, který sdílí většina Evropanů, touto zkratkou udělá jen obrovskou reklamu. Stíhání mu udělá tu reklamu.

V tu chvíli by mne asi mrzelo, že Tomio má určitě své advokáty. Bránit právo vyjádřit svůj názor touto zkratkou by bylo nejen důležité, ale také neuvěřitelná právní výjimečnost. Užila bych si to. Navíc spor, kde by byli stíhaný a advokátka oba ústavní činitelé, členové Parlamentu, to nemají taky všude. Pro škarohlídy doplňuji, že svobodu slova bych bránila ve prospěch každého, kdyby mu po ní jiní šlapali.

PS: Ostatně není vyloučeno, že i ta nově spojená svatá čtveřice Turek - Rajchl - Okamura - Konečná je rozjezd na možné trestní stíhání “ve prospěch cizí moci”, co teď jde ke schválení do Senátu. BDĚME! Zavčas. Několik senátorů už děláme, co můžeme.