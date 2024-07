Senátorka Zwyrtek Hamplová: Když vás netěší, že máte pravdu

Ještě někde (snad!) u nás fungují pravidla... ALE... Co nám jsou k čemu pravidla, když volební kampaň z hlavní, veřejnoprávní televize nebyla absolutně fér, strany měly nerovné podmínky a nepochybně to ovlivnilo výsledek voleb. A já už to mám dnes černé na bílém. Nějak mne ale netěší, že jsem měla pravdu. V každém případě Radě pro rozhlasové a televizní vysílání DĚKUJI, překvapila jako světýlko na konci tunelu. Proč?

Přečtěte si, co se tam píše:

"Provozovatel mohl zvoleným kritériem výběru hostů narušit princip rovné politické soutěže tím, že zvýhodnil volební subjekt SPOLU, který v pořadu reprezentovali tři zástupci, a současně znevýhodnil volební subjekty, které nebyly do pořadu pozvány, přestože měly dle předvolebních průzkumů ve volbách do Evropského parlamentu reálnou šanci na dosažení volebního úspěchu. Provozovatel se tím mohl dopustit porušení povinnosti zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, případně jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě."

TEDY: Česká televize porušila svůj základní úkol a snažila se ovlivnit volby ve prospěch vládních stran. V demokratické společnosti něco nemyslitelného. Pokud někdo hledá důvod, proč nepodpořit zvýšení poplatků, tak tady je. Česká televize není nezávislá. A pokud bude poplatek schválen, je očividné, že je to ze strany vládní většiny odměnou za tyto nejen protizákonné, ale hlavně nemorální služby.