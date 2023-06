Senátorka Zwyrtek Hamplová: Osud očkování závisí na pravdě o něm

reklama

OSUD OČKOVÁNÍ ZÁVISÍ NA PRAVDĚ O NĚM

Nechce se mi už ani připomínat, že jsem patřila mezi skupiny vědců, lékařů a právníků, kteří hlasitě varovali před tím, co se dnes děje, a na co prostě došlo a čím dál víc dochází…

Kvůli těmto varováním a kritice zahrávání si s lidským zdravím i lidskými právy mi byl zrušen po deseti letech blog, byla jsem terčem útoků, novináři nás nazývali (a nazývají!) dezinformátory (i horšími slovy), současný ministr si neodpustil ani něco tak přilzemního, jako mi komolit jméno… atd.

A je to tu. Pochybnosti o dopadech očkování na zdraví člověka, obrovské finanční ztráty zemí, otazníky kolem nákupů enormních počtů vakcín... A tisíce zničených osudů z důvodu nezákonných opatření…

Máme tu dnes tyto titulky. Neví se, jak z toho. Další vakcíny jsou na cestě, ale co s nimi… Další Čtvrtníček už není, a lidé kladou čím dál více nepříjemných otázek. Třeba ve vztahu k náhlým úmrtím mladých lidí… A co s očkováním? To řeší (!) EU. Jak řeší? Co na tom řeši? Jak dostat vakcíny do lidí? Nebo konečně jak jít s pravdou ven, že vše nebylo tak, jak se tvrdilo? Viz utajované sms s Pfizerem.

Doplnila bych ještě další bod - co bude s lidmi, kteří za to všechno nesou odpovědnost, a kopali evidentně více za ty farmaceutické dodavatele, než za zdraví lidí?

A vůbec by neuškodilo, aby padla omluva i nám, kteří jsme měli odvahu proti tomuto celosvětovému šílenství od počátku vystoupit bez ohledu na to, jaký hon se na nás pořádal, a vše dnes společně po pravdě rozkličovat. A pokud to jen trochu půjde, přitlačit hlavně ty firmy, které evidentně o vakcínách nevěděly vše, přesto nutily země kupovat jich astronomické počty. A z lidí bezohledně udělaly pokusné králiky.

Zkrátka to, co se tu tři roky dělo, si žádá důkladné prověření až prošetření. Co s vakcínami je v tomto směru zástupný problém. Jde o to, jak se zacházelo s lidmi a jejich důvěrou, co se jim vpravovalo do těla, co a jak prověřené vlastně země kupovaly a kdo a proč se k těmto nákupům zavazoval. O klamavých reklamách typu “tečka” a diskriminaci neočkovaných nemluvě.

Byli jsme svědky neuvěřitelného zneužití politické moci. A něco podobného přece nesmíme jen tak mlčky přejít. “Osud” očkování závisí na pravdě o něm. K té musí najít ministerstvo odvahu.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



