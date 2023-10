Senátorka Zwyrtek Hamplová: Po nás se chce, abychom se přihlásili k tomu, že můžeme za sebeobranu považovat i útok

reklama

Vážená paní předsedající, vážení kolegové, já mám tři poznámky k tomuto materiálu. Nechtěla jsem košatit vystupování v úvodu v schvalování programu, protože bych podepsala, co říkala kolegyně Kovářová.

Je to plné přívlastků, za prvé, to by mi tak nevadilo, ale v podstatě nám to vnucuje určitá hodnocení, ke kterým bychom spíš měli se potom vyjadřovat hlasováním. Jsou tam výrazy typu: „dobře připravený“, „kolosální selhání“, „saúdský korunní princ spustil poplach“, „koketovala", je tady pojem „Bílý dům zařadil vyšší rychlost“, „má za úkol odstrašit“. Toto lze i interpretovat, že vláda, americká, má máslo na hlavě. Potom že „Donald Trump se vyznačuje slušným proizraelským skóre“, „hlasité ovace Jeruzaléma“. Já nevím, co to má co dělat ve faktickém podkladu pro senátory Senátu Parlamentu České republiky. V podstatě ten materiál, mě by skutečně znamenal jeho jmenovitý autor a kdo za něj nese odpovědnost, pokud má být podkladem pro toto hlasování. Ale to jenom poznámka, kvůli které bych patrně samostatně nevystupovala, ale chtěla bych vás upozornit na důležitější věc. Byť takto narychlo bych chtěla uvést, že ten návrh usnesení je, že Česká republika plně podporuje právo Izraele na sebeobranu. Podotýkám, že tato poznámka je poznámkou právní, nikoliv obsahovou, protože všichni samozřejmě na tu situaci v lokalitě máme svůj názor. Já jsem velmi bedlivě poslouchala pana Fischera, se zájmem, protože skutečně mě to zajímá, ale to usnesení, tak jak je předložena, já bych chtěla kolegy senátory upozornit, že právo na sebeobranu obsahu článek 51 charty OSN, a to takto: „Přirozené právo každého státu je použít ozbrojené síly na individuální nebo kolektivní sebeobranu proti ozbrojenému útoku.“

My v podstatě tímto usnesením měníme, zužujeme výklad článku 51 charty OSN, protože právo na sebeobranu se přiznává v případě ozbrojeného útoku. Potom ta další usnesení, ona mají samozřejmě obsahovou logiku, ale říkám – upozorňuji na právní aspekt věci. Sebeobrana se připouští podle evropské charty v případě útoku. A potom ta další tři usnesení, že Izrael nenechá mučení, únosy civilistů atd. bez odezvy, Česká republika uznává legitimní aspirace palestinského lidu na sebeurčení, ale teroristické hnutí Hamás tyto aspirace nereprezentuje. A Hamás palestinskému lidu nenabízí nic jiného než další teror a krveprolití, mi připadá jako návazné na ten bod 1. A v podstatě to souvisí s tím materiálem, že tady dovozuje... dovozuje autor toho materiálu, že Izrael se netají tím, že chce po víkendovém brutálním útoku členů palestinského hnutí Hamás tuto teroristickou organizaci zničit. Sledujeme tisk, jsou to samozřejmě všechno informace neověřené. Považuji proto za velmi vážené upozornění, nebo chtěla bych nasměrovat vaši pozornost k tomu, že my tímto konstatováním, které tady se žádá po nás odhlasovat, skutečně zasahujeme do znění charty OSN, která sebeobranu státu uznává pouze v případě útoku, ale mně to tady připadá mezi řádky, že my nebo po nás se chce, abychom se přihlásili k tomu, že můžeme za sebeobranu považovat i útok. Takže dávám tady jenom na zvážení, zda tímto hlasováním nehlasujeme proti článku 51 charty OSN. To je na každém z nás, jak se rozhodneme. Děkuji.

