Senátorka Zwyrtek Hamplová: Psychika že není dobrá? A kdo se tomu, proboha, diví?

Když se tu volá po válce a pálí kalendáře s mírovými symboly? Po válce prahne západ a USA a už to ani netají. Čiší to z politiků tak, že víc už to nejde. A dobře se jim, jistě jen tak mimochodem, prodávají drahá letadla… Proto se hrozi Trumpa, který chce dohodu s Putinem a mír. Tedy konec miliardových obchodů. Tak jednoduché to je.

Ve válce by navíc jako “bonus” zapadly podvody s vakcínami, sebezničující green dealy a nezvládnutá migrace, a řada lidí na tom strašení konfliktem už teď těžce vydělává. Odnesli bychom to všechno zase my, obyčejní lidé, plus ti chlapi v uniformách, jako to dnes odnáší ti chudáci na východě. A dění na východě tipuji na prolog. Už od roku 2014. Připravovalo se…

Nechci v Evropě válku - za žádnou cenu. A chci v čele České republiky jasné nositele míru, schopné dohod, které k němu povedou. Stejně tak na půdě NATO. Nebo chceme naše vojáky posílat na smrt? Naši zemi, naše obce a města miluju, a odmítám proto zcestné plány lidí, jež by sami měli spíš vyhledat odbornou lékařskou pomoc, pokud touží po něčem jako je na fotografii ZDE.

Nenechme nikoho ničit naše životy. Už teď se jim to hodně daří. Je třeba je opravdu zastavit. Než bude pozdě.

Děsí mne země, která pálí kalendáře s mírovými symboly. Je v tom totiž vše.

