Senátorka Zwyrtek Hamplová: Za koho lobbista a bývalý diplomat Petr Kolář kope?

Úvaha: Kdyby šlo jen o křeslo prezidenta, nebyl by souboj tak vyhrocený. Mohou tu být jiné cíle... A o Babiše tu vůbec nejde.

My advokáti jsme zvyklí analyzovat a hledat mezi řádky. Když čtu tento jadrný výrok (níže), který svým slovníkem neodpovídá pozici bývalého diplomata, schází mi ta hlavní informace - za koho lobbista a bývalý diplomat Petr Kolář (který je nepochybně mozkem projektu "generál na hrad"), aktuálně "kope", a jakou roli v těchto všech letitých plánech hraje jím připravený kandidát do funkce prezidenta. Musí jít o velmi vysokou hru, a přiznám se, že pochybuji, že v ní jde primárně o české občany. Kvůli nim jistě čtyři roky kandidaturu generála na popud americké ambasády nepřipravoval, jen se bez nich prostě neobejde.

Smekám současně před tím, jak mnoho voličů přesvědčil, že generál je pro ně v tuto dobu ten nejlepší, a také chápu jeho emoce, když mu svérázný AB vstoupil do jinak patrně snadného a profesionálně připravovaného plánu dosadit na hrad "svého" člověka.

Proto ty hrubé urážky, proto ty útoky, protože patrně toho svého generála na tom hradě (o kterém kdysi uvažoval sám), opravdu nutně potřebuje. Bylo by tedy dobré dozvědět se, do jaké celkové mozaiky volba generála Pavla spadá, a jakou roli a pro koho by na hradě plnil. Ten požadavek je na místě, zvláště když na pódiích vedle něj stojí kvůli líbivému marketingu herci, ne transparentně Petr Kolář jako lobbista a tvůrce "projektu" generál prezident.

Petru Kolářovi v tyto dny ujíždí nervy tak, že zapomíná na diplomatickou mluvu. V každém případě lze proto dojít poměrně snadno k tomu, že tím hlavním cílem nemusí být volba generála prezidentem České republiky, ale že tato volba je důležitým předpokladem pro jiné cíle, o kterých nemusíme vědět vůbec nic. Proto tolik povyku, fanatismu a hysterie kolem. Kdyby šlo "jen" o křeslo prezidenta, asi by to nebylo téměř na pokraji občanské války, která, paradoxně, kulminuje v tom údajně demokratickém táboře až na hranici zákona. Něco podobného asi nečekal nikdo.

Myslím si proto, že lidé kolem generála se nebojí toho, že bude zvolen Andrej Babiš, ale zachvátila je panika, že by nebyl zvolen generál, protože ho tam prostě nutně potřebují. Proto by hrubě útočili na každého, kdo by jim ty plány narušoval. S nadsázkou si dovolím říct, že kdyby žil a kandidoval do funkce prezidenta v druhém kole Karel Gott, možná by se začalo tvrdit, že falešně zpívá...

Vůbec tedy nejde o Andreje Babiše. Kopali by do každého, kdo by ohrožoval volbu jejich člověka, kterého si už před lety "naplánovali", a kterého tam dnes musí dostat stůj co stůj. Položme si otázku, zda to jejich úsilí a tlak jsou vynakládány výhradně pro blaho občanů České republiky, jak se tvrdí... Za mne - jen tím by neztráceli čas.

Zkrátka zkušenost mi velí jít pod povrch. Povrch jsou ti herci na pódiu. Jádro je lobbista Petr Kolář a podnět ke kandidatuře generála z americké ambasády.

"Lobbista a bývalý diplomat Petr Kolář se nechal slyšet, že „Andrej Babiš je záludný, podlý a odporný lhář, který je hanbou, ostudou, ale i ohrožením bezpečnosti našeho státu, ohrožením míru a fatálním ohrožením důvěry našich spojenců v naši spolehlivost.“ A jeho přítelkyně a bývalá moderátorka ČT Světlana Witowská se přidala, že v Polsku a Pobaltí se musejí děsit toho, koho si zvolíme za prezidenta". (Parlamentní listy)

Já se narozdíl od paní Světlany děsím toho, že hrajeme ve hře, jejíž scénář tak úplně neznáme. Ono tomu napovídá i jmenování těch států. Něco se chystá? V Česku o tom v každém případě nevíme...

A "přitěžující okolností" je paradoxně to, že Petr Kolář svým životem ukázal, že je profesně schopný člověk, který by neztrácel čas pouze jako manažer volební kampaně. Je zvyklý na vyšší level a vyšší hry.

Tedy - před oponou to vypadá líbivě. Obavy mám spíše z toho, co se děje za oponou... A z čeho patrně pramení ona hysterie, že by to "nemuselo vyjít".

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka

