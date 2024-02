Senátorka Zwyrtek Hamplová: Žádejme jasné sdělení české vlády. Ihned

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na zprávy o možném zapojení NATO do konfliktu na Ukrajině

reklama

Macron potvrdil, co říkal premiér Fico. Že skutečně se uvažuje o tom zapojit vojska NATO, tedy i naše vojáky, přímo do konfliktu na Ukrajině, ale že na tom “pouze” (!!!) není shoda. Vojska NATO, pokud se nemýlím, mají za úkol bránit své členy v případě jejich napadení. Žádného z členských států NATO ale nikdo nenapadl. Vyslat vojska NATO proti Putinovi by bylo porušením všeho a de facto vyhlášení války Rusku ze strany NATO.

Absolutně nerozumím tomu, že někdo vůbec může tímto směrem uvažovat, protože ta úvaha by v případě realizace byla vyvoláním války s Ruskem. Fico věděl, že to bude tématem, a proto svolal bezpečnostní radu státu, vyslovil velmi vážné obavy, a poté ze strany Slovenska kategorické “ne”. Co udělala česká vláda? Vyslovila neurčitý příslib ústy Fialy, kterým reagovala na údajné slovenské spekulace.

Zase nám lžou. Žádejme jasné sdělení, co se projednávalo v Paříži, a jaký byl a je jasný postoj české vlády. Ihned.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Občané sobě aneb Vládo, končíš… Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vláda posílá zemi ke dnu a do postavení novodobé kolonie Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pár stovek lidí tam nahoře nesmí ničit životy nám všem Senátorka Zwyrtek Hamplová: Proč “nálet poprsím F-35” nevyšel

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama